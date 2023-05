OM : Des nouvelles des blessures de Sanchez et Gigot face au RC Lens

Lors de la rencontre face au RC Lens disputée ce samedi soir, Alexis Sanchez et Samuel Gigot sont sortis sur blessures. Karim Attab, journaliste pour Maritima nous donne les dernières informations à ce sujet.

Ce samedi, l’OM n’a pas réussi à prendre de points au Stade Bollaert face au RC Lens. Si beaucoup retiendront le but refusé d’Alexis Sanchez et les autres erreurs de l’arbitre de la rencontre, Clément Turpin, il faut noter les blessures de l’attaquant chilien et de Samuel Gigot.

D’après les informations de Karim Attab, journaliste pour Maritima, le défenseur souffre d’une « petite entorse ». Pour Alexis Sanchez, il aurait pris un coup derrière la cuisse, ce qui l’a empêché de jouer la deuxième mi-temps. Le journaliste ajoute que des examens seront passés en début de semaine prochaine afin de déterminer les durées d’indisponibilité. Pour rappel, les Marseillais joueront dimanche prochain face à Angers au Stade Vélodrome.

#RCLOM

Petite entorse pour Samuel Gigot

Alexis Sanchez petit coup derrière la cuisse.

Des examens seront passés en début de semaine. @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) May 6, 2023

On a vu quand même une belle évolution avec l’entrée de Dimitri Payet

La réaction à chaud de Jonatan Clauss au micro de Canal + Foot au terme de la rencontre :

« On a très bien démarré le match et on se crée quelques occasions. Ce but refusé nous met un petit coup derrière la tête même si on continue à pousser. On prend ce but qui nous fait un peu mal mais on se remet dans le jeu on essaie, mais on a manqué un peu de liant entre derrière et devant c’est dommage. Mais on a vu quand même une belle évolution avec l’entrée de Dimitri . Ça fait chier ce soir, mais c’est malgré tout intéressant avec la fin de match qu’on propose. On ne va pas enlever le mérite à Lens, on a eu nos phases, ils ont peut être été un peu plus tranchant dans les leurs. Il ne manque pas grand-chose, cela aurait pu basculer dans un sens comme dans l’autre. On sait ce qu’il nous reste à faire »