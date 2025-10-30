OM : Des nouvelles rassurantes pour Nadir !

Mercredi soir, lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le SCO d’Angers, un incident a marqué les spectateurs : Bilal Nadir a été contraint de quitter le terrain quelques minutes après avoir remplacé Paixao. L’OM a rapidement publié un communiqué pour informer les fans et rassurer sur la situation.

L’état de santé de Bilal Nadir

Selon le club, le joueur n’a pas perdu connaissance lors du malaise. Immédiatement pris en charge par le staff médical de l’OM et les secours présents au stade, toutes ses constantes vitales étaient normales. Par mesure de précaution, Bilal Nadir a été transféré à l’hôpital pour effectuer un bilan médical complet.

Le communiqué précise que son état de santé est bon et que le joueur demeure en observation afin de compléter ce bilan. Le club souligne également la rapidité et la réactivité des équipes médicales lors de cet incident, ce qui a permis de gérer la situation dans les meilleures conditions possibles.

Le communiqué de l’OM sur Nadir : L’Olympique de Marseille souhaite donner des nouvelles rassurantes concernant Bilal Nadir, victime d’un malaise survenu hier lors de la rencontre face au SCO d’Angers. Le joueur n’a pas perdu connaissance au moment de l’incident.⁰Dès sa prise… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 30, 2025

Un soutien massif des supporters

L’OM a profité de ce communiqué pour remercier les nombreux supporters ayant exprimé leur soutien envers Bilal Nadir. Les messages de solidarité et d’encouragement ont été très présents sur les réseaux sociaux, témoignant de l’attachement des fans au jeune milieu marseillais.

Le club assure qu’il communiquera de nouvelles informations en fonction de l’évolution de l’état de santé du joueur. Pour l’instant, tout indique que le malaise ne présente pas de danger immédiat pour Bilal Nadir, et son retour sur les terrains sera évalué après l’achèvement du bilan médical complet.

L’incident a néanmoins rappelé l’importance de la vigilance médicale lors des rencontres sportives et la nécessité d’un encadrement rapide et professionnel pour protéger la santé des joueurs. Les supporters marseillais peuvent donc suivre sereinement les prochaines nouvelles du club, tout en espérant voir Bilal Nadir reprendre rapidement l’entraînement.