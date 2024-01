OM : Des premières nouvelles de la blessure de Jonathan Clauss !

Sorti sur blessure ce samedi soir lors du match face à l’AS Monaco, Jonathan Clauss inquiète les supporters ! Gennaro Gattuso donne de ses nouvelles en conférence de presse !

Ce samedi, énorme mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille avec la blessure et sortie de Jonathan Clauss lors du match face à l’AS Monaco. L’international français a demandé le changement et a été remplacé par Emran Soglo qui a évolué en tant que latéral droit. Le jeune anglais a ensuite cédé sa place avant la fin de la rencontre à Joaquin Correa.

En conférence de presse, le coach Gennaro Gattuso a donné des nouvelle de son latéral droit. Sans réellement entrer dans les détails, l’entraîneur semblait rassuré par l’état de santé de son joueur, surtout après une discussion avec les médecins du club qui pense qu’il n’a rien de grave. Plus de peur que de mal? L’OM aura en tout cas besoin de lui dans les semaines à venir, surtout pour le déplacement à Lyon dès dimanche.

Gattuso : « Clauss ? Je fais confiance aux docteurs qui m’ont dit que ce n’était pas trop grave. » OMASM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 27, 2024

Je suis vraiment désolé qu’il n’ait pas marqué mais qu’est ce que je peux faire…

« Je pense qu’il faut féliciter l’équipe, Il faut aller de l’avant. L’action de Vitinha en fin de match ? C’est le foot, je suis vraiment désolé qu’il n’ait pas marqué mais qu’est ce que je peux faire… Aujourd’hui on a livré quand même une belle prestation. Avant le match, on nous donnait perdant et puis on a tenu la tête haute. On a pris deux buts qui étaient inévitables. On a joué à 11 contre 10 mais on méritait beaucoup mieux comme résultat. C’est une période un peu difficile, je n’aime pas parler de malchance. Cela fait plusieurs matchs que l’on a ces difficultés. Il y a des regrets mais il faut continuer », a déclaré l’entraineur de l’OM.