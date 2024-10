OM : Des tensions entre la direction et JPP?

Depuis plusieurs mois maintenant, la position de Jean-Pierre Papin au sein du club pose des questions. Le d’abord conseiller du président a rapidement été mis de côté pour prendre la réserve mais des tensions seraient apparus ces dernières semaines

Papin vers un départ de l’OM? D’abord arrivé en tant que conseiller du président Pablo Longoria, l’ancien attaquant a été placé en tant que coach de la réserve où son travail n’a cessé d’être salué. Seulement, la légende olympienne ne souhaiterait pas collaborer avec le staff de Roberto De Zerbi, notamment sur le positionnement et l’utilisation de certains joueurs. La Provence indique que ces récentes tensions pourraient pousser JPP à quitter le club.

Robinio Vaz, la pépite de Pain

Nouveau but pour la pépite marseillaise Robinio Vaz ! Performant avec la réserve depuis le début de la saison, le jeune attaquant de 17 ans vient de marquer son cinquième but en six matchs. Une nouvelle preuve que le joueur est en train de creuser son trou et de passer un cap.

Robinio Vaz 🇫🇷 (17 ans) qui marque encore avec la réserve de l’OM, déja 5 buts en 6 matchs pour lui cette saison. ⚽️🔥#TeamOM pic.twitter.com/yHazc6DahE — Infos OM (@InfosOM_) October 19, 2024

Jean-Pierre Papin, l’entraîneur de la réserve marseillaise, ne tarit pas d’éloges sur ce jeune talent. « À seulement 17 ans, ce qu’il accomplit est exceptionnel. Après une saison complète en National 3, il sera totalement transformé », a déclaré l’ancien attaquant emblématique de l’OM dans un entretien avec La Provence.

L’attaquant de 17 ans est très prometteur 👉 https://t.co/9jJU6gSrsF pic.twitter.com/iCzxCOTiUF — La Provence OM (@OMLaProvence) October 14, 2024

Bastien Cordoléani, consultant spécialiste des équipes de jeunes de l’OM, partage également son enthousiasme : « Robinio Vaz est un joueur de grande qualité. Avec son gabarit, il sait garder la balle dos au but tout en apportant de la percussion grâce à sa capacité à se retourner rapidement. » Bien qu’il ait débuté comme joueur de couloir, l’OM a décidé de le repositionner en numéro 9, en tandem avec Sofiane Sidi-Ali, et cette association fonctionne plutôt bien.