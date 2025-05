OM : Deschamps prévient Rabiot !

Alors qu’Adrien Rabiot vient de signer une saison pleine avec l’Olympique de Marseille, Didier Deschamps a pris le temps d’évoquer la situation du milieu de terrain lors de sa conférence de presse. Le sélectionneur de l’équipe de France a salué les performances du joueur de 29 ans, notamment sous les ordres de Roberto De Zerbi, tout en précisant qu’il ne comptait pas modifier son approche tactique pour autant.

Depuis son arrivée à Marseille, l’ancien de la Juventus Turin s’est illustré par sa capacité à s’adapter à plusieurs postes dans le milieu. Un point que Deschamps n’a pas manqué de souligner :

« Il a changé au moins trois fois de position. Il a été faux pied axe droit, puis il a joué plus haut à gauche, et a fini en position axiale en pointe haute du milieu. »

Cette utilisation plus offensive du gaucher par De Zerbi tranche avec le rôle généralement plus équilibré qu’il occupe chez les Bleus. Deschamps l’admet, cette polyvalence est précieuse, mais ne semble pas suffire à redistribuer les cartes à Clairefontaine :

Deschamps ne changera pas Rabiot de poste en Bleu !

« Mis à part au tout début, sa position a été plus offensive. Il a pu ponctuellement le faire avec nous, ça remonte un peu. Il a cette polyvalence. Sa position en club est plus haute depuis janvier. Dans ce registre, j’ai aussi d’autres joueurs qui sont performants (sourire). Il sait faire beaucoup de choses. »

Ce choix du sélectionneur s’inscrit dans une logique de continuité, avec un Rabiot utilisé dans un rôle plus axial et équilibré, où son impact dans la récupération et la relance reste central dans le dispositif des champions du monde 2018.

Si Rabiot continue d’évoluer plus haut avec l’OM, notamment dans un registre de milieu offensif, il faudra sans doute encore du temps – et peut-être des circonstances exceptionnelles – pour le voir endosser un rôle similaire sous le maillot bleu.