OM : Desplat explique la raison de son clash avec Eyraud (et pense que JHE apprend encore le métier de président..)

Sur la chaîne L’Equipe, le président de l’EA Guingamp, Bertrand Desplat est revenu sur son altercation avec Jacques-Henri Eyraud… Selon le dirigeant breton, JHE est « un jeune président » et doit encore apprendre.

Cette semaine, Jacques-Henri Eyraud et Bertrand Desplat se seraient disputés par téléphone selon les information du Parisien.

EYRAUD EST encore un jeune président — DESPLAT

L’origine de l’embrouille : JHE aurait dit au président de Guingamp qu’il avait donné des documents aux journalistes de Mediapart… Une accusation qui n’a pas plu au dirigeant de L2. Invité sur la chaîne L’Equipe, il a été questionné à ce sujet. Desplat a calmé le jeu.

« Il y a une chose que je n’accepterais de personne, c’est que l’on mette en doute mon intégrité. C’est la maladresse qu’il a commise. Mal lui en a pris. Jacques-Henri est président d’un grand club, et c’est encore un jeune président, donc ça lui arrive encore de commettre un certain nombre de maladresses. Il fera comme tout le monde, il apprendra au fur et à mesure du temps »

Bertrand Desplat – Source : L’Equipe