OM : Deux absents en plus pour Gasset face à Toulouse?

Plombés par les blessures, les Marseillais vont certainement devoir faire sans deux éléments de leur équipe face à Toulouse lors de la prochaine journée de Ligue 1.

L’OM ira ce jeudi à Benfica en Europa et enchaînera avec la réception des Portugais au Vélodrome. Après ce match, l’OM jouera contre Toulouse le 21 avril prochain. Pour cette rencontre, en plus des blessures, Jean-Louis Gasset va devoir se passer de deux éléments : Amine Harit et Samuel Gigot. Les deux joueurs, sanctionnés de jaunes face au LOSC, ne devraient pas échappés à une suspension.

Pour le Marocain, il s’agit d’une suspension concernant une accumulation de cartons jaunes sur les dix dernières rencontres. Pour Samuel Gigot, il était sous le coup d’un sursis après avoir pris un carton rouge et pourrait donc être de nouveau suspendu. Cette suspension pourrait prendre effet lors du prochain match de Ligue 1, face à Toulouse donc. Un gros coup dur pour Gasset qui s’est déjà plaint à plusieurs reprises des absences dans son effectif.

La colère froide de Gasset !

Interrogé ce vendredi soir après sa victoire face à l’OM avec le LOSC, Benjamin André s’est exprimé sur la course au podium. Le milieu de terrain y croire mais reste prudent malgré les trois points pris face aux Marseillais .

« Quel sentiment ? La Colère. On avait l’opportunité malgré une saison en dent de scie de pouvoir espérer en ayant plus que six matchs. Mais on a donné le match, on a fait que des cadeaux, on a manqué des buts, on a été nul ! Contre Paris on avait mis les ingrédients pour faire douter une belle équipe donc j’étais frustré. MAis là ce soir on a été mangé dans les duels dans les trentes dernières mètres. On a des situations de but en première mi-temps on doit les mettre On dirait qu’on a peur, je ne sais pas de quoi. Bien sûr qu’il manque des joueurs importants mais on ne les aura pas jusqu’à la fin de la saison et on va devoir jouer jeudi en coupe d’Europe avec ces mêmes joueurs donc il va falloir une rébellion. Ce soir c’est honteux de donner le match de cette manière » a déclaré l’entraineur de l’OM Jean Louis Gasset au micro de Prime au terme de la rencontre