OM : Deux absents face à Troyes et le problème des pistons à gérer !

Avant la reception de Troyes ce dimanche, Igor Tudor était au centre RLD en salle de presse pour répondre aux questions des journalises. Le coach a fait le point sur son groupe et évoqué les difficultés de ces deux pistons Clauss et Tavares…

#Tudor : « Tout le monde est présent pour le match de dimanche. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 14, 2023

Harit et Ounahi seuls absents !

Blessés, Ounahi et Harit sont sans surprise forfaits pour la reception de Troyes, le reste du groupe est par contre disponible : « Tout le monde est présent pour le match de dimanche. Sans Harit et Ounahi ? Il faut qu’on réussisse à trouver des solutions pour être meilleurs dans ce qu’on fait. On voit souvent que l’équipe en face joue en miroir, mais je pense que la clé c’est chez nous, et pouvoir mieux faire tout ce qu’on fait. »

#Lopez sur #Tavares et #Clauss : Ce sont deux joueurs très importants pour nous. Lorsqu’ils sont en forme, nous sommes meilleurs. On aura besoin d’eux pour la fin de la saison. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 14, 2023

J’ai vu Clauss en progression, Nuno un peu moins

Interrogé sur la méforme de ses pistions, Tudor estime qu’il y a du mieux pour Clauss moins pour Tavares : « C’est vrai qu’en ce moment on souffre un peu plus sur les couloirs. Le dernier match, j’ai vu Clauss en progression, Nuno un peu moins, donc il faut voir comment utiliser cela de la meilleure des manières. »