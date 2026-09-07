OM : deux défaites de suite et un calendrier infernal… l’inquiétude monte !

Après seulement trois journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se retrouve déjà dans une situation préoccupante. Battu à Monaco (2-0), puis par le Paris FC au Vélodrome (2-3), l’OM reste sur deux défaites consécutives. Et le programme qui attend les hommes de Bruno Genesio ne laisse quasiment aucun répit.

Deux défaites et déjà beaucoup de questions

Avec une victoire et deux défaites, Marseille n’a pris que trois points sur neuf possibles. Face au Paris FC, les Olympiens ont surtout affiché des lacunes inquiétantes dans la maîtrise et l’équilibre défensif.

Bruno Genesio n’a d’ailleurs pas caché son agacement après la rencontre :

« Beaucoup trop de temps dans la transmission, un manque d’équilibre et on s’est fait contrer comme une équipe de gamins. »

Un constat sévère mais révélateur des difficultés d’un groupe profondément affaibli par un mercato marqué par de nombreux départs et aucune recrue.

Dans les tribunes également, la tension monte. Lors de la rencontre face au PFC, des supporters ont directement ciblé Frank McCourt, contestant la gestion financière et sportive du club.

Rennes, Besiktas puis le PSG…

Le problème est que l’OM n’a désormais pratiquement plus le droit de tergiverser. Dès vendredi, Marseille se déplacera à Rennes, qui a bien démarré sa saison. Quelques jours plus tard, les Olympiens devront se rendre en Turquie pour affronter Besiktas en Ligue Europa, avant de retrouver le Paris Saint-Germain au Vélodrome.

Trois rencontres particulièrement exigeantes dans un laps de temps très court. Pour une équipe en manque de confiance, avec une profondeur d’effectif réduite et des fragilités déjà visibles, cette séquence peut rapidement devenir déterminante.

L’OM n’est évidemment qu’au début de sa saison, mais après deux défaites consécutives, une nouvelle mauvaise série pourrait installer une véritable crise sportive à Marseille.