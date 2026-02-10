OM : Deux gestes forts attendus par les groupes de supporters marseillais ?

Après la lourde défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (0-5) lors du Classique, la colère gronde dans les groupes de supporters. Selon L’Équipe, les associations marseillaises dénoncent une situation devenue intenable et réclament des décisions fortes de la direction.

Une colère structurée et assumée après PSG-OM

Le revers humiliant concédé au Parc des Princes a provoqué une onde de choc durable chez les supporters de l’OM. D’après L’Équipe, plusieurs associations se sont réunies dès le lundi suivant la rencontre pour faire le point sur la situation sportive et institutionnelle du club. Le ton était unanimement à la colère et au dégoût après ce Classique PSG-OM à sens unique.

OM : Toujours un gros doute concernant l’avenir de De Zerbi ? Ce journaliste RMC annonce une décision cette semaine ! – https://t.co/vZeImG5BGS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 10, 2026

Toujours selon le quotidien sportif, les leaders des groupes envisagaient la publication d’un communiqué commun. Ils exigent un « geste fort » de la direction marseillaise, évoquant notamment la possible destitution du capitanat de Leonardo Balerdi et le départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Aucune décision officielle n’a été annoncée à ce stade, mais la fracture avec le public apparaît profonde.

Enlever le brassard de capitaine à Balerdi, limoger De Zerbi ?

Cette explosion de colère ne se limite pas au seul naufrage face au Paris Saint-Germain. Elle s’inscrit dans la continuité de la désillusion vécue à Bruges (0-3) le 28 janvier, déjà très mal perçue par les supporters. Le 2 février, lors d’une réunion organisée à la Commanderie, Roberto De Zerbi avait pourtant réussi à convaincre une partie du public grâce à un discours jugé passionné et impliqué.

Toujours selon L’Équipe, le président Pablo Longoria avait en revanche peiné à se faire entendre ce jour-là. La lourde défaite à Paris, qualifiée en interne de « honte intersidérale », a définitivement ravivé la défiance. Les supporters estiment que les promesses affichées ces dernières semaines n’ont pas été suivies d’effets sur le terrain.

Marqués par le manque d’engagement et l’état d’esprit perçu de l’équipe, les groupes de supporters disent avoir perdu confiance. Une situation explosive pour l’Olympique de Marseille, désormais sous forte pression populaire après cette défaite 5-0 face au PSG, comme l’a rapporté L’Équipe.