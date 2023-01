OM : Deux gros absents dans le groupe pour affronter Monaco !

L’Olympique de Marseille va affronter l’AS Monaco ce samedi soir. Voici le groupe convoqué par Igor Tudor !

L’OM reçoit ce samedi l’AS Monaco au Stade Vélodrome pour la 20e journée de Ligue 1 ! Un match capital pour la course à la deuxième place et mettre la pression sur le PSG et le RC Lens.

Pour ce match, Igor Tudor ne pourra pas compter sur deux éléments essentiels de son effectif : Pau Lopez et Jonathan Clauss. Le gardien espagnol a une gêne depuis quelques jours et est donc ménagé pour ce match.

Concernant Jonathan Clauss, sa blessure face à Montpellier n’est toujours pas rétablie et le staff médical ne veut prendre aucun risque en le relançant trop rapidement !

Le groupe de l’OM face à Monaco

Gardien : Simon, Blanco

Défenseurs : Kabore, Kolasinac, Gigot, Tavares, Mbemba, Balerdi

Milieux : Veretout, Rongier, Elmaz, Gueye, Guendouzi, Malinovskyi

Attaquants : Payet, Sanchez, Mughe, Under