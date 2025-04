OM : Deux gros retours et une grosse incertitude pour le choc à Monaco ?

L’Olympique de Marseille s’apprête à disputer l’un des tournants de sa saison. Deuxième de Ligue 1, le club phocéen se rend à Monaco ce samedi pour y affronter son poursuivant direct, troisième du classement. À l’approche de ce rendez-vous capital dans la course à la Ligue des champions, l’état de l’effectif marseillais reste contrasté.

Balerdi forfait, incertitude défensive

C’est l’absence majeure du côté olympien : Leonardo Balerdi ne sera pas du déplacement en Principauté. Touché au genou, le défenseur argentin, véritable patron de la charnière marseillaise ces dernières semaines, est forfait pour cette rencontre décisive.

Luiz Felipe, une option en renfort

Pour compenser ce forfait, l’OM pourrait s’appuyer sur Luiz Felipe. Le défenseur italo-brésilien, éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, a repris l’entraînement collectif cette semaine. Sa présence dans le groupe est envisageable, mais son niveau de préparation pourrait pousser le staff à la prudence.

🔹La séance du 9 Avril avec la présence de Bilal Nadir 🇲🇦 et de Luiz Felipe 🇮🇹 !#TeamOM 🔵⚪ @OM_Officiel pic.twitter.com/gSSjN537m8 — GP013 (@Gp_013) April 10, 2025

Højbjerg de retour, stabilité au milieu

Autre bonne nouvelle : Pierre-Emile Højbjerg est attendu dans le groupe pour ce déplacement. Le milieu de terrain danois, de retour sur le banc face à Toulouse, devrait retrouver une place dans l’entrejeu. Son retour est un atout majeur pour De Zerbi, qui pourra compter sur son expérience et sa rigueur tactique face à un adversaire solide.

Harit et Moumbagna déjà opérationnels

Amine Harit et Faris Moumbagna, de retour dans le groupe le week-end dernier contre Toulouse, postulent de nouveau pour une place dans le groupe et une possible entrée en jeu. Leur présence offre à De Zerbi davantage de profondeur offensive, dans un match où la moindre occasion pourrait faire la différence.

Gouiri reste incertain

En revanche, l’incertitude demeure autour d’Amine Gouiri. Forfait lors de la dernière rencontre, l’attaquant marseillais n’est pas encore assuré d’être apte pour le choc à Louis-II. Son état sera réévalué dans les prochaines heures.