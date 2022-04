OM : Deux grosses absences dans le groupe pour affronter le PAOK

L’Olympique de Marseille reçoit le PAOK Salonique ce jeudi à 21h pour les quarts de finale de Conference League. Voici le groupe convoqué par Jorge Sampaoli !

Ce jeudi, 1/4 de finale aller pour l’Olympique de Marseille en Conférence League ! Un match important pour les hommes de Jorge Sampaoli dans cette nouvelle compétition installée cette saison par l’UEFA.

En conférence de presse ce mercredi, le coach argentin avait confirmé plusieurs absences, notamment celle d’Arek Milik qui n’est pas encore totalement remis de sa blessure avec la Pologne.

Luan Peres suspendu, Milik, Konrad et Balerdi blessés, Alvaro toujours de côté…

Ce mercredi soir, le club a posté le groupe officiel pour tenter de remporter ce 1/4 de finale aller contre le club grecque ! Comme prévu, l’attaquant polonais est absent tout comme Alvaro dont on commence à avoir l’habitude de ne plus voir le nom.

Balerdi et Konrad sont blessés. Pour l’Américain, son retour pourrait se faire après la fin de la saison. Grande première pour un minot défenseur central nommé Yakin Saïd M’Madi.

Le groupe de l’OM face au PAOK

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Mmadi, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Guendouzi, Gueye, Bertelli

Attaquants :

Bakambu,Ünder, Dieng, Benyahia, Payet, Harit

👥 #OMPAOK

Le groupe olympien pour demain avec la première pour 𝗬𝗮𝗸𝗶𝗻𝗲 𝗦𝗮𝗶𝗱 𝗠’𝗠𝗮𝗱𝗶 👶💙 #UECL pic.twitter.com/8eaTjvZY0E — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 6, 2022

👥 #OMPAOK

Déclaration d’avant-match

« Je n’ai jamais joué contre un club grec ou contre la Grèce. C’est une inconnu pour moi. En terme de résultat, on doit être supérieur à notre adversaire et concrétiser cette supériorité. Mais on a déjà eu des suprises au niveau du résultat. On espère obtenir le résultat que l’on méritera (…) Je crois que la qualification se jouera en Grèce. Je pense que c’est très important de générer une supériorité sur l’adversaire. Je pense d’abord à comment mon équipe se comporte face à l’adversaire. Mon équipe a encore beaucoup à comprendre sur l’action avant de penser à l’adversaire. Peut-être que l’entraîneur du PAOK changera sa tactique. Pour moi le style est supérieur à la tactique, ce qui compte c’est la compréhension du jeu par les joueurs grâce à leur culture du jeu. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/03/22)