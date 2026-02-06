OM : Deux incertitudes face au PSG ?

À quelques jours du déplacement au Parc des Princes, Roberto De Zerbi a livré un état des lieux précis de son effectif. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est également exprimé sans détour sur la situation de Murillo, dont l’avenir s’écrit désormais loin de la Canebière.

Un groupe surveillé de près avant PSG – OM

Présent en conférence de presse avant le choc de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, Roberto De Zerbi a tenu à rassurer sur l’état physique général du groupe de l’Olympique de Marseille. Le technicien italien a confirmé que Nayef Aguerd n’était « pas à 100 % », tout comme Himad Abdelli, qui a repris progressivement l’entraînement.

De Zerbi a toutefois insisté sur l’absence d’inquiétude majeure, précisant que plusieurs joueurs observés récemment étaient en phase de récupération. Une gestion prudente alors que l’OM s’apprête à disputer un match à fort enjeu dans un contexte sportif exigeant, après une série de prestations jugées insuffisantes par le staff.

🗣️ “Aguerd n’est pas à 100%”#DeZerbi : “#Aguerd n’est pas à 100%, Abdelli a travaillé un peu aussi. Ceux que vous avez vu avec moi ces derniers jours avaient fait une récupération. Il n’y a pas de soucis.” #OM #PSGOM pic.twitter.com/MKiN9CUtO0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 6, 2026

Murillo sur le départ, De Zerbi assume sa ligne dure

Interrogé sur la situation de Murillo, annoncé proche d’une signature en Turquie, Roberto De Zerbi n’a pas esquivé le sujet. L’entraîneur marseillais a clairement expliqué son positionnement, rappelant ses « devoirs et obligations » et sa volonté de s’appuyer sur des joueurs pleinement investis.

Sans détour, il a évoqué un manque d’envie observé depuis décembre chez le défenseur, reliant cette exigence à des matchs récents qui ont laissé des traces, notamment la lourde défaite à Bruges ou certains buts concédés en championnat. Le coach a élargi son discours à l’ensemble de l’effectif, assumant sa part de responsabilité dans la transmission de cette exigence.

À l’inverse, De Zerbi a cité l’exemple de Timothy Weah, salué pour son engagement constant malgré les erreurs possibles. Un message clair envoyé au vestiaire de l’OM, à l’heure où la pression monte avant un déplacement toujours scruté face au PSG.