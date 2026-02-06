Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Deux incertitudes face au PSG ?
OM Actualités

OM : Deux incertitudes face au PSG ?

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le
Le directeur sportif de l'OM Benatia au centre Rober Louis Dreyfus.
Le directeur sportif de l'OM Benatia au centre Rober Louis Dreyfus.

À quelques jours du déplacement au Parc des Princes, Roberto De Zerbi a livré un état des lieux précis de son effectif. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est également exprimé sans détour sur la situation de Murillo, dont l’avenir s’écrit désormais loin de la Canebière.

 

Un groupe surveillé de près avant PSG – OM

 

Présent en conférence de presse avant le choc de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, Roberto De Zerbi a tenu à rassurer sur l’état physique général du groupe de l’Olympique de Marseille. Le technicien italien a confirmé que Nayef Aguerd n’était « pas à 100 % », tout comme Himad Abdelli, qui a repris progressivement l’entraînement.

 

 

De Zerbi a toutefois insisté sur l’absence d’inquiétude majeure, précisant que plusieurs joueurs observés récemment étaient en phase de récupération. Une gestion prudente alors que l’OM s’apprête à disputer un match à fort enjeu dans un contexte sportif exigeant, après une série de prestations jugées insuffisantes par le staff.

 

 

Murillo sur le départ, De Zerbi assume sa ligne dure

 

Interrogé sur la situation de Murillo, annoncé proche d’une signature en Turquie, Roberto De Zerbi n’a pas esquivé le sujet. L’entraîneur marseillais a clairement expliqué son positionnement, rappelant ses « devoirs et obligations » et sa volonté de s’appuyer sur des joueurs pleinement investis.

Sans détour, il a évoqué un manque d’envie observé depuis décembre chez le défenseur, reliant cette exigence à des matchs récents qui ont laissé des traces, notamment la lourde défaite à Bruges ou certains buts concédés en championnat. Le coach a élargi son discours à l’ensemble de l’effectif, assumant sa part de responsabilité dans la transmission de cette exigence.

À l’inverse, De Zerbi a cité l’exemple de Timothy Weah, salué pour son engagement constant malgré les erreurs possibles. Un message clair envoyé au vestiaire de l’OM, à l’heure où la pression monte avant un déplacement toujours scruté face au PSG.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823