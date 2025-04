OM : Deux joueurs ciblés font “grincer des dents” en interne

Le comportement jugé nonchalant de Mason Greenwood et Luis Henrique agace en interne. Une attitude qui crispe encore un peu plus l’ambiance à l’OM, déjà sous tension.

Déjà en pleine tourmente sportive, l’Olympique de Marseille doit désormais faire face à une nouvelle source de tensions en interne. Selon les informations de RMC Sport, le comportement de Mason Greenwood et Luis Henrique ne passerait plus dans le vestiaire. Leur nonchalance sur et en dehors du terrain commencerait sérieusement à irriter le staff et certains coéquipiers.

Arrivé en prêt de Manchester United avec de grandes attentes, Mason Greenwood peine à convaincre sous le maillot olympien. S’il a montré des éclairs de talent, son implication est aujourd’hui remise en question. Selon plusieurs sources internes, l’Anglais afficherait une certaine nonchalance à l’entraînement, ce qui agacerait le staff technique, mais aussi certains cadres du vestiaire. Même constat pour Luis Henrique, revenu au club après un passage à Botafogo. Le Brésilien ne semble pas concerné par la situation actuelle du club. Son manque d’intensité et d’investissement serait de plus en plus mal perçu en interne.

Ces comportements tombent au plus mauvais moment. L’OM reste sur plusieurs contre-performances inquiétantes, dont une lourde défaite 3-0 contre l’AS Monaco le week-end dernier. Le club phocéen traverse une crise de résultats, doublée d’un climat interne délétère, entre fuite d’informations (la fameuse “taupe”) et manque d’unité dans le vestiaire.

Dans ce contexte, l’attitude de certains joueurs comme Greenwood et Henrique est perçue comme un frein à la cohésion d’équipe. Le staff marseillais s’inquiète de l’impact que cela pourrait avoir sur le groupe à l’approche d’une fin de saison tendue.

❗️La nonchalance de Mason Greenwood et de Luis Henrique fait grincer des dents et créer un agacement en interne. [ 🥇@RMCsport] pic.twitter.com/t17Xdn6q3o — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 14, 2025

“Rendez vos salaires, rendez l’oseille”, l’énorme coup de gueule de Duga !

Sur l’antenne de RMC, l’ancien international français a littéralement explosé en vol, fustigeant l’attitude et le niveau technique des joueurs marseillais : “C’est nul ! La première demi-heure était une purge ! Ils ont des pieds tordus ! Rendez le salaire, rendez l’oseille ! Allez vous acheter des pieds ! Ils ne savent pas faire un contrôle”