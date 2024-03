OM : Deux Marseillais dans le top 10 des dévalorisations !

Le site Sportune a publié un article référençant les joueurs qui ont perdu le plus de valeur marchande cette saison. Deux Marseillais y figurent !

L’Olympique de Marseille réalise une saison mitigée entre polémiques et résultats sportifs décevants. Le site Sportune a publié un article faisant état des lieux des joueurs qui ont subi les plus grosses dévalorisations de Ligue 1. Parmi le top 10, deux Marseillais y figurent : Jean Onana, milieu qui vient de rejoindre le club en provenance de Besiktas… Vient ensuite Ruben Blanco qui a perdu 37,5% de sa valeur marchande.

Les joueurs qui se dévalorisent le plus en Ligue 1 cette saison

1. Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais) : -64,3%

2. Moussa Sissoko (FC Nantes) : -52,0%

3. Thilo Kehrer (AS Monaco) : -50,0%

4. Keylor Navas (Paris Saint-Germain) : -50,0%

5. Billal Brahimi (Stade Brestois 29) : -42,9%

6. Saïdou Sow (RC Strasbourg Alsace) : -42,9%

7. Kelvin Amian (FC Nantes) : -42,1%

8. Breel Embolo (AS Monaco) : -40,0%

9. Jean Onana (Olympique de Marseille) : -38,3%

10=. Anthony Lopes (Olympique Lyonnais) : -37,5%

10=. Ainsley Maitland-Niles (Olympique Lyonnais) : -37,5%

10=. Rubén Blanco (Olympique de Marseille) : -37,5%

10=. Tino Kadewere (FC Nantes) : -37,5%

Balerdi un cadre? Tu n’as aucune ambition à l’OM aujourd’hui

Dans un débat avec un supporter marseillais sur RMC, Stéphane Guy a trouvé le moyen de critiquer une nouvelle fois Leonardo Balerdi sur son niveau. Il déplore notamment que l’on considère ce joueur comme un cadre du club et affirme que cela montre le manque d’ambition des Marseillais.

« Prier pour que Balerdi soit titulaire et en capacité de jouer? Moi ça me fait rire quand j’entends ça, lance Stéphane Guy avec le sourire. Je comprends, je comprends la problématique du moment mais… Si tu m’avais dit il y a un an qu’on allait prier pour que Balerdi soit là et titulaire… Je trouve ça marrant. Je m’amuse d’entendre ça c’est tout. Si tu commences à considérer que Balerdi est un joueur cadre de ton équipe, un joueur phare… C’est qu’effectivement, tu n’as aucune ambition à l’OM aujourd’hui. Là ce n’est pas la problématique du moment, je comprends notre auditeur qui dit qu’il faut avoir des joueurs habitués à jouer à leur poste et fiable. »