OM : Deux Marseillais et Guendouzi devraient être appelés en Equipe de France !

Ce jeudi, Didier Deschamps annoncera sa liste pour les prochains matchs de L’Equipe de France. En l’absence de plusieurs joueurs au milieu de terrain, le sélectionneur devrait convier Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout !

Malgré les complications qu’il a eu en début d’année 2024, Jonathan Clauss devrait bien faire partie de la liste de Didier Deschamps qui sera officialisée ce jeudi. Au milieu de terrain, le sélectionneur doit faire sans Rabiot et Kamara qui sont forfaits. D’après RMC Sport, Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi seraient les options les plus crédibles pour compléter le groupe afin de préparer l’Euro 2024. Pour rappel, les Bleus joueront au Vélodrome pour une rencontre face au Chili.

🚨 Matteo Guendouzi et Jordan Veretout tiennent la corde pour pallier l’absence de Kamara et celle possiblement de Rabiot chez les Bleus pour la liste de Didier Deschamps demain ! 🇫🇷 (@RMCsport) pic.twitter.com/7wPkAyiz58 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 13, 2024

Il y avait des tensions concernant Clauss dans les vestiaires

Le journaliste de RMC Florent Germain s’est exprimé sur le cas Jonathan Clauss dans l’émission « Rothen s’enflamme ». « Le problème c’est qu’on a fait combien d’émissions sur Jonathan Clauss ? Et je le disais hier dans l’After Foot, je disais que de toute façon, on a eu beau expliquer, ça fait 3 semaines qu’on explique que l’OM pointe du doigt des questions d’attitude, on en a parlé ensemble. Tu m’avais relancé en disant c’est quoi exactement ? Je t’ai expliqué, des fois il y avait des choses qui étaient un peu borderline avec la vie privée, donc on rentrait pas dans les détails. C’est notre manière de fonctionner mais j’ai été clair sur la nonchalance, l’attitude, le comportement en général. Mais le problème c’est qu’émission après émission, et parfois je vous écoute aussi quand je ne participe pas, vous ne voulez pas entendre ça. C’est à dire que, Jonathan Clauss avait parfois peut être un comportement qui n’était pas celui qui colle à l’image qu’on avait de Jonathan Clauss, à savoir presque le gendre idéal ou le bon gars de vestiaire. Parfois c’est un peu plus compliqué. Après c’est délicat pour nous parce que moi je veux pas prendre parti. J’ai expliqué aussi qu’ il y avait sûrement derrière tout ça des enjeux contractuels, peut-être des règlements de comptes parce que ça se passait mal avec l’entourage etc…C’était un mélange de tout mais ne faisons pas semblant de ne pas vouloir comprendre que y’avait aussi des tensions concernant Jonathan Clauss dans les vestiaires. »