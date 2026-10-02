OM : deux prolongations importantes, Marseille impose son jeu et Valero continue de briller… Les 3 infos de ce vendredi

L’actualité de l’OM est marquée ce vendredi 2 octobre 2026 par plusieurs bonnes nouvelles autour de sa jeune génération. Le club a sécurisé Yanis Sellami et Alexi Koum jusqu’en 2029, les données du CIES placent Marseille parmi les équipes qui imposent le plus leur jeu et Antoine Valero continue de se montrer avec l’équipe de France U19. Voici les trois informations à retenir.





Sellami et Koum prolongent jusqu’en 2029

L’Olympique de Marseille a officialisé les prolongations de Yanis Sellami et Alexi Koum jusqu’en juin 2029.

Deux signatures importantes pour le club, qui cherche à mieux protéger ses jeunes éléments les plus prometteurs. Sellami, milieu de terrain algérien issu du centre de formation, poursuit donc son aventure à Marseille. Même chose pour Koum, défenseur de 20 ans qui reste considéré comme un joueur à fort potentiel.

Le cas de Alexi Koum est particulièrement intéressant. Encore inutilisé par Bruno Genesio cette saison, le défenseur revient d’un prêt formateur à Valenciennes. Mabrouk Rouaï, qui l’a côtoyé dans le Nord, estimait récemment qu’il était « le joueur de l’équipe qui a le plus progressé ».

Cette double prolongation confirme la volonté de l’OM de ne pas laisser partir trop facilement ses meilleurs jeunes, dans un contexte où la gestion du centre de formation est devenue un véritable enjeu.

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L’OM parmi les équipes qui imposent le plus leur jeu

Les résultats restent décevants, mais certaines statistiques sont plus encourageantes.

Selon une étude de l’Observatoire du football CIES, l’OM se classe à la 50e place mondiale parmi les équipes qui imposent le plus leur jeu en ce début de saison.

Marseille occupe surtout la 3e place de Ligue 1, derrière le PSG et le Paris FC.

L’équipe de Bruno Genesio obtient un score de 85/100 pour le contrôle du jeu et de 53/100 pour la pression exercée sur l’adversaire.

Des données qui illustrent parfaitement le paradoxe marseillais : l’OM parvient régulièrement à contrôler ses rencontres, mais ne transforme pas suffisamment cette domination en points.

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Pour Genesio, l’objectif à la reprise sera justement de convertir davantage cette maîtrise en efficacité, notamment dans les deux surfaces.

Valero encore décisif avec les Bleuets

Autre bonne nouvelle pour le centre de formation : Antoine Valero continue de briller avec l’équipe de France U19.

L’attaquant de 18 ans a inscrit son premier but dans cette catégorie face à la Turquie, en transformant un penalty lors de la victoire française.

Valero compte désormais trois sélections avec les U19, après avoir déjà inscrit 7 buts en 13 apparitions avec les U18.

Cette performance arrive au moment où son avenir à Marseille est particulièrement suivi. Selon La Provence, le jeune buteur souhaite toujours signer son premier contrat professionnel à l’OM, malgré plusieurs intérêts extérieurs.

Lens serait notamment attentif à sa situation, tandis que le Betis Séville et Nottingham Forest ont également été cités.

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Entre prolongations, progression des jeunes et statistiques encourageantes dans le jeu, l’OM peut donc s’appuyer ce vendredi sur plusieurs signaux positifs avant la reprise de la compétition.