OM : les deux éléments qui alimentent le scénario d’une future vente du club…

À l’approche du dixième anniversaire du rachat de l’OM, l’avenir de Frank McCourt est de nouveau au centre des discussions. Romain Canuti a évoqué des échanges autour d’une possible vente en 2027, tout en soulignant qu’aucun accord n’a été annoncé.

Depuis son arrivée à Marseille en octobre 2016, Frank McCourt aurait investi près de 800 millions d’euros dans le club. Dans l’émission « Thomas parle Foot », Romain Canuti affirme que des discussions existeraient autour d’une cession de l’OM, sans confirmer l’identité d’un repreneur ni l’existence d’un calendrier officiel.

« Les infos que j’ai, c’est que ça discute. »

Les droits TV de la Ligue 1 au cœur des déceptions

Le journaliste estime que les revenus télévisuels du football français constituent l’un des facteurs majeurs de la déception de Frank McCourt. Lors de son investissement, le propriétaire américain aurait anticipé une forte progression des droits de diffusion, avec l’objectif évoqué d’atteindre un milliard d’euros par an. Les recettes générées par la diffusion de la Ligue 1 sont finalement restées très éloignées de cette ambition. La Ligue prépare déjà un nouvel appel d’offres pour la période 2027-2032, alors que le modèle audiovisuel du championnat reste soumis à des interrogations.

Un modèle de Ligue des champions différent des attentes initiales

Romain Canuti évoque également les attentes liées à la Ligue des champions. D’après lui, McCourt aurait imaginé une compétition plus proche des ligues fermées américaines, offrant aux grands clubs une place davantage sécurisée et des perspectives économiques renforcées. La réforme de la compétition européenne n’a toutefois pas supprimé la qualification sportive. Les clubs doivent toujours obtenir leur participation sur le terrain, sans garantie de disputer la Ligue des champions chaque saison. Canuti estime que cette différence entre les attentes initiales et la réalité aurait pesé dans la réflexion du propriétaire.

Une vente toujours hypothétique

Le montant de 800 millions d’euros reste un ordre de grandeur avancé dans ce débat et ne constitue pas un bilan financier détaillé ou audité. La valorisation de l’OM dépend notamment de ses dettes, de ses revenus et des capitaux effectivement engagés. En septembre, le président Stéphane Richard avait expliqué que le propriétaire souhaitait accueillir des partenaires stratégiques, tout en écartant l’idée d’une vente totale imminente. Le scénario d’une cession en 2027 reste donc une hypothèse alimentée par ces discussions, tandis que Frank McCourt demeure le propriétaire de l’OM.