Vente OM : La dernière grosse mise au point de Frank McCourt !

Frank McCourt s’est exprimé au micro de France 24 ce dimanche sur le sujet épineux de la vente OM. L’Américain martèle qu’il ne souhaite pas quitter le club.

Cela fait plus d’un an et demi que des rumeurs et informations pullulent sur les réseaux sociaux à propos d’une vente de l’Olympique de Marseille. Pourtant, en novembre 2021, Frank McCourt est au toujours aux manettes.

Après avoir répété à plusieurs reprises que le club n’était pas à vendre, il s’est effacé du monde médiatique durant quelques mois. Les rumeurs autour d’une vente n’ont en revanche pas cessé et ont même repris depuis le rachat de Newcastle par les Saoudiens.

C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux — McCourt

En effet, plusieurs médias affirment que l’OM serait la prochaine cible, avec l’Inter Milan. Dernièrement, le journaliste Ben Jacobs expliquait sur son compte Twitter que Bordeaux pourrait être le club français racheté par l’Arabie Saoudite.

Une version qui n’est pas validée par Thibaud Vézirian, toujours déterminé à l’idée que les Marseillais passeront sous pavillon saoudien d’ici peu. Frank McCourt a été questionné à ce sujet par France 24 ce dimanche. Le propriétaire américain a livré sa version, sans concession.

« Si je vais rester propriétaire de l’OM alors qu’on a dit que les Saoudiens étaient intéressés par l’OM ? Je l’ai dit à de nombreuses reprises, je ne vais nulle part. J’aime l’OM, j’aime Marseille. Et l’équipe joue très bien. Maintenant, je crois qu’on a atteint notre vitesse de croisière, on construit un club qui peut vraiment gagner et c’est mon but. Ce sont des rumeurs qui sont diffusées par les réseaux sociaux. C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre. Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club. Ces rumeurs, on leur permet de migrer à travers les réseaux sociaux, il n’y a pas de contrôle, de vérifications et c’est amplifié par les gens qui ne savent pas » Frank McCourt – Source : France 24