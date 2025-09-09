OM : Deux retours importants !

L’Olympique de Marseille prépare son rendez-vous de vendredi soir face au FC Lorient au Stade Vélodrome avec une bonne nouvelle pour ses supporters. Alors que les Phocéens veulent enchaîner à domicile, Roberto De Zerbi peut compter sur le retour à l’entraînement de deux de ses recrues : Igor Paixao et Facundo Medina.

L’ailier brésilien et le défenseur argentin avaient manqué plusieurs semaines de compétition en raison de pépins physiques. Leur reprise collective ce lundi a été confirmée par des images diffusées sur le site officiel du club.

Igor Paixao et Facundo Medina ont repris l’entrainement !

Retour à l’entraînement de Paixao 🇧🇷 Bientot les terrains 😀 pic.twitter.com/sKyoiSPTnB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 8, 2025

Arrivé cet été, Igor Paixao avait rapidement séduit par sa vitesse et sa percussion, mais une gêne musculaire l’avait contraint à un arrêt prématuré. Lundi, il a repris les séances avec le groupe. Si la date exacte de son retour à la compétition n’est pas encore connue, ce retour progressif rassure le staff. « Igor a retrouvé de bonnes sensations, il faudra encore gérer son temps de jeu mais c’est une étape importante », a indiqué une source proche du club.

📷le retour de Medina se précise ! 🇦🇷 pic.twitter.com/ROWHBEWYF8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 9, 2025



De son côté, Facundo Medina retrouve enfin les terrains après une blessure à la cheville. L’international argentin, qui devait renforcer l’axe marseillais, n’avait pas encore pu s’imposer sous ses nouvelles couleurs. Sa présence à l’entraînement collectif confirme que la phase de soins est désormais derrière lui.

Ces deux retours apportent un souffle d’optimisme dans un effectif qui a dû composer avec plusieurs absences depuis le début de saison. Pour De Zerbi, voir deux recrues importantes rejoindre le groupe avant une rencontre décisive face à Lorient est un signal encourageant.

Vendredi, l’OM visera un succès pour continuer sa dynamique à domicile. Même si leur titularisation semble prématurée, la réapparition de Paixao et Medina dans le groupe pourrait déjà être une première victoire pour le club et ses supporters.