OM : Deuxième phase de la préparation… ça va accélérer !

En pleine préparation estivale, l’Olympique de Marseille poursuit sa montée en puissance sous les ordres de Roberto De Zerbi, arrivé début juillet sur le banc phocéen. Le technicien italien, réputé pour ses exigences tactiques et physiques, imprime déjà sa méthode à un groupe qu’il souhaite compétitif dès les premières échéances officielles.

Installé aux Pays-Bas, l’OM a enchaîné deux rencontres amicales en deux jours, un choix rare à ce stade de la saison. Dimanche, les Marseillais se sont imposés (5-0) face à l’Excelsior Maassluis, avant d’enchaîner lundi par un nul (1-1 contre Charleroi). Cette cadence, peu courante même en phase de préparation, répond à une logique de montée en charge progressive.

Deuxième phase de la présaison, l’adversité va augmenter !

« Ce n’est pas commun, confirme un préparateur physique de Ligue 1. En mettant une équipe différente par mi-temps, le staff gère tout de même la fatigue et prévient les risques de blessure », explique un préparateur physique de Ligue 1dans L’Équipe. « Une période de 45 minutes équivaut à une grosse séance d’entraînement. Cela permet à l’entraîneur de placer les joueurs en conditions de match ».

Avec un groupe initial élargi à plus de vingt joueurs, le staff a pu faire tourner et évaluer l’ensemble de l’effectif. L’Equipe précise : “avec une opposition plus consistante, Gérone, le Valence CF en attendant le Séville FC et Aston Villa au Vélodrome, De Zerbi va pouvoir tester ses préceptes, ses sorties de balle et son jeu de possession sophistiqué.” De Zerbi affine son groupe et augmente la charge de travail des cadres.



Gérone, ce samedi soir, puis Valence CF, mardi, sont les deux prochaines étapes d’une préparation calibrée. Ces oppositions, plus relevées, doivent permettre au coach d’installer ses principes de jeu. À Brighton déjà, l’Italien avait su transmettre rapidement ses idées.