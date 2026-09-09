OM : Di Meco appelle à l’indulgence mais pointe « plus de faiblesses que de forces »

Alors que l’Olympique de Marseille traverse un début de saison compliqué, Eric Di Meco estime qu’il faut encore laisser du temps à Bruno Genesio. Sur RMC, l’ancien défenseur olympien rappelle toutefois que le contexte économique du club et les limites de l’effectif compliquent fortement la mission du nouvel entraîneur.

« Il y a plus de faiblesses que de forces »

Interrogé sur la nécessité d’être indulgent avec l’OM, Di Meco a répondu sans détour :

« Être indulgent avec l’OM ? Oui, pour plusieurs raisons : c’est un cimetière, il n’y a plus d’argent, il faut baisser la masse salariale, et on ne pourra pas recruter. »

L’ancien Marseillais estime également qu’il est encore trop tôt pour juger pleinement le travail de Genesio :

« Ensuite, c’est la 3e journée, avec un entraîneur qui vient d’arriver et qui découvre ses joueurs, voire ses forces et ses faiblesses. Et il y a plus de faiblesses que de forces. »

La défense encore pointée du doigt

Di Meco cible notamment un secteur déjà problématique la saison dernière :

« La défense centrale : l’an dernier, on a pris trois défenseurs centraux, on avait les mêmes problèmes. Bruno va devoir trouver une solution. »

Un constat sévère, mais qui laisse encore du temps à Genesio pour tenter de corriger les nombreux déséquilibres de son équipe.