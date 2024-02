OM : Di Meco balance une phrase de JPP qui n’a pas plu au vestiaire

Ces dernières semaines, l’arrivée de Jean-Louis Gasset a remis sur le devant de la scène le rôle de Jean-Pierre Papin. Pour Eric Di Meco, il est très heureux d’être à son poste et ne serait pas en odeur de sainteté dans le vestiaire de l’OM.

L’Olympique de Marseille s’est séparé de Gennaro Gattuso et a récupéré Jean-Louis Gasset à ce poste. Après le départ du coach italien, on aurait pu imaginer que Jean-Pierre Papin puisse prendre sa place sur le banc. Pour Eric Di Meco, il est très heureux d’être coach de la réserve et ne serait pas vraiment apprécié par le vestiaire de l’OM.

Papin a refusé l’équipe pro de l’OM, on y croit ? 🗣️ Eric : « Je l’ai eu au téléphone récemment, il est épanoui avec les jeunes, il s’éclate. Et depuis qu’il a dit que les mecs ne travaillent pas assez devant le but, il n’a pas bonne presse dans le vestiaire. » #RMCLive pic.twitter.com/DtWyJWEXOL — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 27, 2024

« D’abord, je pense que JPP est fait pour être sur le terrain. Ce poste de conseiller… Il est encore joueur, il peut montrer aux gamins ce qu’il faut faire devant le but, c’est son plaisir. Je l’ai eu récemment au téléphone, il est épanoui. Il s’éclate, il a pris une équipe de jeunes avec un entraîneur qui était parti. Il explique que c’était un moyen pour lui de revenir. Il s’éclate parce qu’il voit que ses gamins progressent. C’est rigolo parce que j’ai quelqu’un de mon entourage qui va voir souvent la réserve jouer et qui m’en a parlé. On m’a dit qu’il a transformé l’équipe. Il va sûrement les maintenir. Son boulot c’est d’arriver à sortir 2/3 gamins à sortir et aller dans le groupe pro. Peut-être qu’il ira plus haut s’il a la possibilité mais pourquoi dévaloriser le poste de formateur d’un club comme l’OM où tu fais monter les gamins en pro? Quand je le voyais avec son costume dans la tribune, ça me faisait de la peine ! (…) Il a dit un jour que les mecs ne travaillaient pas assez devant le but. Ça n’avait pas plu au coach ni au vestiaire, explique Di Meco sur RMC. Je ne suis pas sûr qu’il ait bonne presse dans le vestiaire. Mais attention, c’est moi qui le dit ça ! »