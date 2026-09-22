OM : Di Meco conseille Genesio et l’alerte sur sa communication !

Alors que l’OM traverse une période très compliquée, Éric Di Meco a adressé un conseil très clair à Bruno Genesio sur RMC. L’ancien Marseillais estime que le coach doit demander à sa direction si elle lui maintient sa confiance, puis se recentrer sur le travail. Il l’alerte aussi sur une communication qui pourrait finir par se retourner contre lui.

« Est-ce que vous pensez toujours que je suis l’homme de la situation ? »

Pour Éric Di Meco, Bruno Genesio doit d’abord clarifier sa position avec ses dirigeants après un début de saison raté.

« Quand tu as perdu 4 matchs sur 5, tu es obligé d’aller voir tes dirigeants en leur disant : “Est-ce que vous pensez toujours que je suis l’homme de la situation ?” Il a besoin d’être conforté avec l’équipe qu’il a. »

Le consultant de RMC estime donc que Genesio a besoin d’un soutien clair de sa direction avant de poursuivre son travail avec un effectif qu’il juge lui-même limité.

« Bosse et ne pleure plus »

Di Meco a ensuite insisté sur la communication du coach marseillais.

« À force de rentrer dans ce discours un peu victimaire, je ne veux pas qu’il commence à agacer les supporters. Tout le monde est conscient de la situation, personne ne va le critiquer parce qu’on voit les progrès alors qu’il récupère un effectif très moyen. »

Puis il conclut de manière très directe :

« Par contre, c’est fini maintenant, pose la question de confiance à tes dirigeants, bosse et ne pleure plus parce que j’ai peur que ça se retourne contre lui. »

Un message qui rejoint les débats actuels autour de Genesio : le contexte est difficile et les supporters en sont conscients, mais les résultats doivent désormais suivre.

Avec la trêve internationale, l’entraîneur marseillais dispose d’un peu de temps pour remettre son équipe au travail et tenter de repartir sur de meilleures bases.