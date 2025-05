OM : Di Meco détruit Basile Boli

Dans l’émission “Super Moscato Show” diffusée sur RMC, Éric Di Meco, ancien joueur de l’Olympique de Marseille et consultant sportif, s’est exprimé avec une franchise caractéristique à propos des déclarations de Basile Boli, légende de l’OM, qui a affirmé soutenir le Paris Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan. Cette prise de position a suscité une vive réaction de la part de Di Meco, qui n’a pas caché son désarroi.

Lors de l’émission, Di Meco a déclaré : “Quand je lis ça, j’ai mal au c*l. Il est grand, il dit ce qu’il veut et il n’a pas de comptes à me rendre mais quand je lis ça…” Ces mots, prononcés avec une émotion palpable, reflètent l’incompréhension et la frustration de Di Meco face à la décision de Boli. L’ancien défenseur marseillais semble particulièrement touché par cette déclaration, qui va à l’encontre de la rivalité historique entre l’OM et le PSG, profondément ancrée dans l’identité des supporters phocéens.

Le contexte de cette polémique est la finale de la Ligue des Champions qui opposera le PSG à l’Inter Milan, un événement majeur pour le football français. Alors que des figures comme Zinedine Zidane et Didier Deschamps avaient déjà exprimé leur soutien au club parisien, l’aveu de Boli a ajouté une dimension supplémentaire à cette controverse. Pour Di Meco, soutenir Paris, même au nom de la France, représente une “ligne rouge” qu’il refuse de franchir.

🔵⚪ Di Meco sur la déclaration de Basile Boli : “Quand je lis ça, j’ai mal au c*l. Il est grand, il dit ce qu’il veut et il n’a pas de comptes à me rendre mais quand je lis ça…” pic.twitter.com/hn6HgwImmu — Super Moscato Show (@Moscato_Show) May 26, 2025

Alors que le PSG s’apprête à disputer une finale historique, les propos de Di Meco rappellent que, pour certains, la rivalité avec Marseille reste une ligne infranchissable, même dans les moments les plus glorieux du football français.