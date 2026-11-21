Et si Bruno Genesio marquait durablement l’histoire de l’Olympique de Marseille ? Sur RMC Sport, Éric Di Meco estime qu’une place sur le podium de Ligue 1, malgré les importantes restrictions financières du club, représenterait un véritable exploit pour l’entraîneur olympien. Mais l’ancien défenseur marseillais voit encore plus loin : il espère que Genesio pourra s’inscrire dans la durée et ramener un titre à Marseille.

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Après cinq victoires consécutives en championnat, l’OM a retrouvé la quatrième place de Ligue 1. Un redressement qui renforce la position de Bruno Genesio, arrivé cet été dans un contexte particulièrement difficile, marqué par l’absence de recrues et les contraintes imposées par la DNCG.

Sur RMC Sport, Éric Di Meco estime que le technicien pourrait franchir un cap important dans sa relation avec les supporters marseillais s’il parvenait à qualifier l’équipe pour la Ligue des champions.

« Cela validerait pour toujours le fait qu’il soit un très bon entraîneur »

Pour l’ancien défenseur de l’OM, une place parmi les trois premiers constituerait une performance particulièrement remarquable au regard des moyens dont dispose Genesio.

« Si Bruno finit dans les trois premiers avec toutes les restrictions financières imposées au club, cela serait un coup supplémentaire pour lui. Cela validerait pour toujours le fait qu’il soit un très bon entraîneur. Cela le ferait définitivement entrer dans le cœur des supporters. Et ensuite, il faut faire un coup ou gagner un truc. Avec Lyon, il avait fait un énorme coup en battant Manchester City en Ligue des champions. Cela ne fait que six mois qu’il est ici. Il va peut-être s’inscrire dans la durée avec Marseille et ramener un titre qu’on attend tellement, comme la Coupe de France, par exemple. » Éric Di Meco – RMC Sport

La Coupe de France, un objectif pour marquer l’histoire de l’OM ?

La référence à Manchester City n’est pas anodine. Lors de son passage à Lyon, Genesio avait notamment réussi à battre l’équipe de Pep Guardiola en Ligue des champions, démontrant sa capacité à réaliser des performances face à des adversaires prestigieux.

Pour Di Meco, l’entraîneur doit désormais parvenir à transformer ses qualités en succès durables à Marseille. La Coupe de France pourrait notamment lui permettre d’offrir au club un trophée attendu depuis de nombreuses années.

L’ancien défenseur avait déjà salué le travail de Genesio lors du redressement de l’OM↗, estimant que les résultats actuels récompensaient les efforts du staff et des joueurs plutôt qu’un simple concours de circonstances.

Reste la question des moyens dont disposera le technicien pour poursuivre cette dynamique. Comme Di Meco le soulignait également en septembre, les limites de l’effectif et les difficultés financières compliquent la mission de Genesio↗.

Pour Éric Di Meco, une qualification en Ligue des champions serait déjà une immense réussite. Mais un premier titre pourrait faire entrer Bruno Genesio dans une autre dimension auprès des supporters olympiens.