Après cinq victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a complètement inversé sa dynamique. Mais pour Éric Di Meco, ce redressement spectaculaire n’a rien d’un miracle. L’ancien défenseur olympien a salué lundi, dans Rothen s’enflamme sur RMC, le travail de Bruno Genesio, sa gestion du groupe et les progrès réalisés par plusieurs joueurs. Il cite notamment le cas de Keyliane Abdallah, décisif à Lens après avoir été envoyé en réserve.

L’OM a retrouvé le haut du classement. Vainqueurs à Lens (2-1) dimanche soir, les hommes de Bruno Genesio ont enchaîné un cinquième succès consécutif en championnat, quelques jours après leur victoire européenne à Leverkusen (0-1).

Une série qui a convaincu Éric Di Meco. L’ancien Olympien estime que le redressement marseillais récompense avant tout le travail de l’entraîneur et les efforts de ses joueurs.

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« Ce n’est pas un miracle, c’est le travail de Bruno »

Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Di Meco a tenu à rappeler que Genesio avait déjà démontré sa capacité à obtenir des résultats dans des situations difficiles.

« Que Bruno soit capable de faire des coups, on ne le découvre pas aujourd’hui. Cela a même été la raison de son surnom. Mais là, on voit quand même qu’il y a une confiance retrouvée et que sur les deux derniers matchs de la semaine, enfin je me suis régalé. Mais on ne peut pas enlever l’état d’esprit de cette équipe-là. On se rend compte qu’il y a des joueurs qui sont au niveau. »

L’ancien défenseur refuse surtout de réduire la série actuelle à un concours de circonstances.

« Après, chacun a l’importance qu’il mérite quand ça gagne et quand ça perd. Mon propos est de toujours mettre les joueurs en avant. Je vais continuer. Mais un miracle ? Ce n’est pas un miracle, c’est le travail de Bruno qui est l’homme de la situation. »

Pour Di Meco, les progrès individuels et collectifs observés face à Leverkusen puis à Lens témoignent d’une équipe qui a retrouvé des repères, mais aussi d’un entraîneur capable de faire évoluer son groupe après les difficultés du début de saison.

Le cas Abdallah, symbole de la méthode Genesio

L’ancien Olympien est également revenu sur la gestion de Keyliane Abdallah. Rétrogradé en réserve après son entrée en jeu contre Le Havre (4-3), le jeune attaquant a retrouvé le groupe professionnel avant d’inscrire le but victorieux à Lens.

Pour Di Meco, cet épisode illustre l’autorité nécessaire à un entraîneur.

« C’est aussi son rôle d’envoyer un jeune en réserve, alors qu’il a fait 30 minutes depuis le début de la saison et que son attitude générale pose problème. C’est son boulot, le boulot d’un grand coach. Et, comme par hasard, le petit revient hier soir et il court dans tous les sens. »

Un discours qui marque une évolution dans son appréciation de cette sanction. Quelques jours auparavant, Di Meco avait jugé la mise à l’écart d’Abdallah particulièrement sévère↗, tout en reconnaissant que le staff pouvait disposer d’éléments dépassant la seule prestation du joueur face au Havre.

Depuis, l’attaquant a répondu sur le terrain. Nous revenions notamment sur les explications de Genesio concernant le retour d’Abdallah et son but décisif à Lens↗.

Pour Éric Di Meco, la réussite actuelle de l’OM ne doit donc rien au hasard. Elle repose sur un groupe qui a retrouvé confiance et discipline, mais aussi sur les décisions de Bruno Genesio, dont le travail commence à produire des résultats visibles.