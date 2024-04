OM: Di Meco emballé par la piste Fonseca mais…

Alors que Paulo Fonseca serait la priorité de l’Olympique de Marseille pour remplacer Jean-Louis Gasset la saison prochaine, Eric Di Meco a validé cette piste, ce vendredi dans le Super Moscato Show sur RMC Sport.

Un temps annoncé à l‘OM, Paulo Fonseca serait bel et bien la priorité des dirigeants olympiens pour remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc la saison prochaine selon L’Équipe. Au micro du Super Moscato Show ce vendredi, Eric Di Meco a validé cette piste.

Si Fonseca vient, je signe des deux mains tout de suite et je vais le chercher à Lille »

« Si c’est lui qui vient, je signe des deux mains tout de suite, a affirmé Di Meco. Je vais le chercher à Lille pour qu’il ne se perde pas à l’aéroport. On ne sait jamais, au cas où il se perdrait et qu’il aille dans un autre club, ça peut arriver. Il connaît le championnat français, a déjà été confronté au haut niveau, et il est promis à un grand avenir », a ajouté l’ancien défenseur de l’OM.

Même s’il est séduit par cette piste, Di Meco est assez pessimiste concernant ce dossier, surtout que les Phocéens pourraient ne pas être européens l’année prochaine:« Le souci, c’est qu’il sera sollicité, et que l’OM a de grandes chances de ne jouer ni la Ligue des champions, ni la Ligue Europa. Ça peut jouer contre l’OM. »

