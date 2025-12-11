OM : Di Meco encense Greenwood mais lui fixe un objectif très clair pour la suite

Sur les ondes de RMC, dans Le Moscato Show, Éric Di Meco s’est enthousiasmé pour Mason Greenwood, tout en rappelant ce qu’il attend désormais de l’attaquant marseillais. L’ancien joueur de l’OM n’a pas tari d’éloges :

“Il a des qualités extraordinaires. Il a une faculté à prendre le ballon de très loin, à accélérer et à se créer des occasions tout seul comme contre Lille. Contrairement à Dembélé, il n’est jamais blessé et il a des stats.”

Di Meco va même jusqu’à comparer le joueur anglais à une légende de la percussion marseillaise :

“Pour moi Greenwood c’est Ben Arfa, dans sa qualité de dribble et de percussion.”

Mais derrière les compliments, l’ex-défenseur place la barre plus haut et pointe le secteur où Greenwood doit encore s’améliorer :

“Le seul domaine où il doit progresser – et il a les qualités pour le faire –, c’est contre les adversaires directs. J’aimerais que ces matchs-là, il nous les fasse gagner.”

Et Di Meco donne immédiatement un exemple concret, presque une mise au défi :

“Il faut qu’il nous fasse gagner par exemple contre Monaco ce week-end.”

À mesure que Greenwood monte en puissance, les attentes de l’environnement marseillais se renforcent. Et pour Di Meco, une chose est sûre : le talent est là, il ne reste qu’à le faire briller dans les grands rendez-vous.