Mis à l’écart avec la Pro 2 après une entrée jugée insuffisante contre Le Havre, Keyliane Abdallah a rapidement retrouvé le groupe professionnel de l’OM. À Lens, le jeune ailier a inscrit le but de la victoire avant de recevoir les explications de Bruno Genesio sur cette sanction.

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Le contexte était particulièrement animé autour de Keyliane↗ Abdallah. Le 25 octobre, après le succès spectaculaire de l’Olympique de Marseille contre Le Havre (4-3), Bruno Genesio avait publiquement regretté l’attitude de plusieurs jeunes joueurs entrés en cours de match. L’entraîneur marseillais avait ensuite décidé de rétrograder son ailier en équipe réserve, en National 2, afin de le pousser à réagir.

Abdallah répond sur la pelouse de Lens

Après avoir retrouvé la Pro 2 le week-end précédent, Abdallah↗ a réintégré le groupe professionnel en milieu de semaine. Il a débuté sur le banc face au RC Lens, avant de remplacer Amine Harit à la 77e minute. Cinq minutes plus tard, il a conclu une action collective pour donner la victoire à l’OM (1-2), alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul. Cette réalisation a permis au jeune Marseillais de répondre immédiatement à la décision de son entraîneur. Interrogé par Ligue 1+, Bruno Genesio a expliqué que la mise à l’écart n’avait pas été pensée comme une punition, mais comme un moyen de faire progresser son joueur.

« Ce que j’ai ressenti sur son but ? De la joie, parce que ça nous permet de gagner le match. Mais surtout, ça m’a fait du bien et plaisir, parce que ça veut dire qu’il a compris que ma décision n’était pas une punition, mais pour le faire avancer. »

Genesio attend désormais de la continuité

Le technicien a également souligné l’implication d’Abdallah↗ depuis son entrée en jeu et sa réaction après le but. Pour lui, cette séquence montre que le jeune ailier a retenu le message transmis lors de son passage en équipe réserve et qu’il a su transformer cette période en occasion de progresser.