OM : Di Meco allume Benatia

La crise s’intensifie à l’Olympique de Marseille après la défaite à Lorient, et les tensions ne cessent de monter en interne. Alors que la sortie musclée de Medhi Benatia continue de faire réagir, une nouvelle voix forte s’est exprimée : celle de Éric Di Meco.

Sur RMC, l’ancien défenseur marseillais a livré une analyse très dure de la situation actuelle, pointant directement une rupture entre la direction et les joueurs.

« Benatia a déjà perdu le vestiaire, les mecs ne pensent qu’à leur gueule, à leur futur contrat, leur futur club. Il voulait que les mecs retournent la table, mais lorsqu’un joueur l’a fait, en début de saison, après une première défaite à Rennes, ils l’ont dégagé. Ils veulent des joueurs de caractère, mais quand ils en ont, ils le virent ! »

Au-delà de la critique, Di Meco remet en cause la cohérence globale du projet marseillais, évoquant une gestion contradictoire du vestiaire et des profils de joueurs.

Dans la continuité, il s’est montré tout aussi pessimiste sur la capacité du groupe à réagir dans ce sprint final.

« Pensez-vous qu’ils vont se battre aujourd’hui, alors qu’ils ne l’ont pas fait pour aller en barrages de C1 en janvier ? Ne rêvez pas ! »

Un constat sévère qui illustre la perte de confiance autour de l’OM. À quelques journées de la fin, entre doutes sportifs et fracture interne, la situation apparaît plus fragile que jamais.