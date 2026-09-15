OM : Di Meco met McCourt face à ses responsabilités et réclame enfin des explications !

Alors que l’OM traverse un début de saison très compliqué, Éric Di Meco estime que Frank McCourt doit désormais prendre la parole. Dans le Super Moscato Show sur RMC, l’ancien défenseur marseillais a demandé au propriétaire américain d’expliquer clairement le changement de stratégie financière du club et les ambitions réelles de cette équipe.

« À un moment donné, on aimerait l’entendre l’actionnaire ! »

Pour Di Meco, les critiques ne peuvent pas se concentrer uniquement sur Bruno Genesio alors que l’OM a terminé son mercato sans recrue et considérablement réduit ses dépenses.

« À un moment donné, on aimerait l’entendre l’actionnaire ! Et on aimerait même l’entendre dire que depuis qu’il est arrivé au club, il a laissé les rênes à des gens qui ont mis le club en danger. Et qu’aujourd’hui, il a été obligé de faire des choix forts parce qu’il n’a plus envie de mettre des sous. Et que l’équipe qu’il y a aujourd’hui, c’est une équipe moyenne qui va faire ce qu’elle peut. »

L’ancien Olympien demande donc avant tout davantage de transparence sur le projet actuel et les ambitions sportives qui l’accompagnent.

Di Meco défend Genesio

Le consultant de RMC s’interroge également sur les conditions dans lesquelles Bruno Genesio a accepté de rejoindre Marseille.

« Moi, je veux bien qu’on tombe sur Bruno Genesio, mais quand on l’a contacté, je me demande même si les dirigeants qui sont restés, l’actionnaire et le directeur sportif, étaient au courant qu’il y aurait autant d’efforts à faire. »

Di Meco va même plus loin :

« Je suis sûr que si on lui avait dit : “tu vas perdre tes cinq meilleurs joueurs, et tu auras zéro mec”, mais jamais de la vie un club qui veut faire venir un entraîneur lui dit ça. C’est impossible. »

Après un été marqué par une réduction drastique de la masse salariale et aucune arrivée, la stratégie de Frank McCourt se retrouve de plus en plus au centre des débats.

Pour Di Meco, le propriétaire doit désormais assumer publiquement ses choix et expliquer ce que l’OM peut réellement viser cette saison.