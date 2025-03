OM : Di Meco ne comprend pas cette gestion de De Zerbi !

L’Olympique de Marseille traverse une période compliquée après sa défaite (0-1) face à Lens en Ligue 1. L’entraîneur Roberto De Zerbi a fait un choix fort en laissant Mason Greenwood et Luis Henrique sur le banc, une décision qui ne fait pas l’unanimité.

L’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco a exprimé son incompréhension sur RMC, estimant que cette gestion pourrait coûter cher au club. « Avec Greenwood et Luis Henrique, on est en train de faire ce qu’on avait fait l’an dernier avec Clauss, » a déclaré l’ancien latéral gauche de l’OM. « C’est un peu les mêmes ressorts. Tu te prives de deux joueurs très importants. Parce que Greenwood, tout en étant inconstant, il est à 15 buts et il risque de t’en mettre 20. Quand tu joues avec deux attaquants, parce que c’est Rabiot ton troisième attaquant, et qu’il y en a un qui te met 20 buts, même si c’est des penalties, ça fait des points. Quand tu as Luis Henrique qui en met 9… »

Avec 15 buts cette saison, Mason Greenwood est le meilleur buteur marseillais, et son absence dans le onze de départ face à Lens a suscité des interrogations. De son côté, Luis Henrique affiche un bilan de 9 buts, ce qui fait de lui un atout offensif non négligeable. Pourtant, Roberto De Zerbi a préféré se passer d’eux, une décision qui semble liée à des questions d’implication selon certaines sources internes mais aussi a une baisse physique…

L’OM, qui lutte pour une place en compétition européenne, ne peut pas se permettre de laisser des talents sur le banc sans raison apparente. La gestion de l’effectif par De Zerbi pourrait devenir un sujet brûlant dans les prochaines semaines, surtout si les résultats ne s’améliorent pas. Les prochains matchs seront décisifs pour voir si le technicien italien persiste dans ses choix ou s’il réintègre Greenwood et Luis Henrique dans son équipe type.