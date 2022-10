OM : Di Meco prévient Longoria sur les changements qu’il a lancé !

Pablo Longoria a lancé des changements en interne d’après les informations du journal L’Equipe. Pour Eric Di Meco, le président marseillais doit faire attention à ce qu’il fait et à qui il va donner ces nouveaux postes vacants !

L’Olympique de Marseille devrait changer quelques personnes dans la direction sportive ainsi que dans la communication. L’Equipe l’a expliqué dans un long article ce jeudi, détaillant notamment les départs annoncés de David Friio, Elodie Malatrait ainsi que Jacques Cardoze.

Il remplace des gens il fait venir des Espagnols, moi ça va me gêner — Di Meco

Pour Eric Di Meco qui était sur RMC ce vendredi, Pablo Longoria doit faire attention avec ces changements. Le président espagnol est habitué à faire bouger les choses mais devrait, selon l’ancien joueur de l’OM, bien choisir les remplaçants et ne pas faire venir ces amis espagnols…

« Sur le terrain, le coeur de métier de Longoria, on peut voir les changements. Et la qualité de ce qu’il fait. Puisque là, Sampaoli part pour ça à la fin de la saison dernière parce qu’il pense que son équipe s’affaiblie avec Kamara, Saliba, Harit s’en vont… Il n’a pas les recrues qu’il veut avoir? Il ne peut pas les avoir, c’était le tout début du mercato ! Tout se fait au mois d’août. Toujours est-il qu’après une intersaison compliquée, Longoria fait venir un entraîneur et des joueurs qui font plus que la maille. A ce niveau-là, même si je l’ai déjà dit, il y a beaucoup de changement tous les ans. Ce n’est pas miraculeux dans le sens où il sait ce qu’il fait mais quand tu changes beaucoup et que tu as des résultats, à un moment ça peut ne plus marcher. Donc il faut faire attention. Ce n’est pas pour rien non plus que des grands clubs qui se construisent et veulent gagner des titres le font sur la durée avec une ossature forte avec des mecs et des touches pour améliorer l’équipe. Donc ça, c’est acté, et c’est à mettre à son crédit. Il y a juste à faire attention malgré tout, en regardant ça de loin, quand il remplace des gens et qu’il fait venir des Espagnols, moi ça va me gêner. On fait venir les copains, on les fait croquer… Et moi, ça… Les gens qui vont partir là, je ne les connais pas et je ne sais pas s’ils sont marseillais. Cardoze, je sais qu’il est attaché à l’OM mais il n’est pas Marseillais. Quand il est arrivé, c’était comme un rêve de gosse d’après ce que j’ai compris. Il y a des changements qui ont été fait, là j’attends de voir qui va arriver. Là ça fait un peu j’ai un nid et j’appelle les copains. Je le répète, à part Pape Diouf, et moi je suis arrivé en 1980 dans ce club, les présidents sont toujours partis la queue entre les jambes. Ca finit toujours mal. Parce que le supporter a peu de mémoire et c’est normal. Tu gagnes un peu, tu fais des mauvais choix et ça part en vrille… Les gens se souviennent plus et veulent te dégager. Même Tapie ça a mal fini. Pour d’autres raisons mais bon. Ce sont des histoires d’amour qui finissent toujours mal. Sauf Pape Diouf. (…) Là où je suis d’accord avec Longoria, c’est qu’il faut faire les changements quand ça marche. C’est plus facile, ça marche bien. Mais attention à qui il fait venir. A un moment, ça va faire la mafia espagnole là ! » Eric Di Meco – Source : RMC (21/10/22)