OM : Di Meco tire la sonnette d’alarme et interpelle les dirigeants

Alors que l’Olympique de Marseille attend toujours la décision définitive de la DNCG concernant sa situation financière, Éric Di Meco a affiché une vive inquiétude sur RMC Sport. L’ancien défenseur olympien estime que les nouveaux dirigeants doivent rapidement rassurer l’environnement du club et démontrer qu’ils maîtrisent un dossier particulièrement sensible.

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« Diriger un club, c’est un vrai métier qui demande de vraies compétences ! Il faut bosser, bosser et bosser. Tout le monde n’est pas capable de diriger l’OM. Je ne connais pas le nouveau président, mais si tu commences à te mettre des supporters à dos avec une erreur de communication en parlant de l’ère Tapie… Ensuite, on ne peut pas avoir un président qui arrive à l’heure et qui rassure la DNCG ? Il faut faire profil bas et faire les choses comme il faut. »

Face au manque de visibilité autour du projet marseillais, le champion d’Europe 1993 regrette également l’absence de communication de la part de la direction. Pour lui, les supporters restent dans l’incertitude alors que le club pourrait être contraint de prendre des décisions importantes sur le mercato.

« Peut-être qu’il faudra vendre des joueurs, on a compris. Mais personne ne l’explique, personne ne parle. On va où ? Ça doit être très dur de présider l’OM, oui, mais il faut bosser et avoir des compétences. Je suis inquiet, je me demande s’ils ont les compétences. »

Des propos forts qui illustrent les interrogations grandissantes autour de la gestion actuelle de l’OM, alors que le club traverse l’une des périodes les plus délicates de l’ère McCourt.