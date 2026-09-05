OM : Di Meco valide le discours de Genesio malgré un effectif affaibli

Le discours prudent de Bruno Genesio sur les objectifs de l’OM continue de faire réagir. Sur RMC Sport, Eric Di Meco a expliqué apprécier la manière dont l’entraîneur marseillais met d’abord l’accent sur le jeu et la construction d’un collectif, plutôt que sur des objectifs chiffrés.

« J’aime son discours »

Pour l’ancien défenseur de l’OM, Genesio a raison de ne pas alimenter immédiatement la pression autour du club.

« J’aime bien qu’il parle de jeu avant de parler d’objectif. Il fait un peu retomber la pression. De toute façon, la pression viendra naturellement à Marseille, il le sait très bien. J’aime son discours. »

Une position qui tranche avec ceux qui reprochent au coach marseillais de manquer d’ambition dans sa communication.

Di Meco préfère, lui, insister sur la réalité sportive du moment.

« L’OM s’est affaibli par rapport à l’année dernière et tu avais fini 5e. »

« Faisons confiance à Bruno Genesio »

Malgré ce constat, l’ancien Olympien garde confiance dans la capacité du technicien à tirer le maximum de son groupe.

« Faisons confiance à Bruno Genesio. Il peut créer un très bon collectif, il l’a déjà fait avec d’autres équipes. »

Dans un contexte marqué par un mercato sans recrue et un effectif moins profond, la capacité de Genesio à construire un collectif solide sera forcément l’un des enjeux majeurs de la saison.

Pour Di Meco, l’OM doit donc éviter de se fixer trop tôt des objectifs qui pourraient devenir une pression supplémentaire, et d’abord chercher à progresser dans le jeu.