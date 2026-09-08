OM : Di Meco voit un point positif dans ce marasme…

Après un début de saison compliqué et un effectif limité, Eric Di Meco estime que l’OM doit accepter sa nouvelle réalité. Sur RMC, l’ancien défenseur marseillais appelle Bruno Genesio à chercher des solutions tactiques, mais aussi à donner davantage leur chance aux jeunes du club.

« C’est un cimetière »

Dans le Super Moscato Show, Di Meco a d’abord appelé à relativiser les difficultés actuelles de l’OM, compte tenu du contexte économique et sportif.

« Être indulgent avec l’OM ? Oui, pour plusieurs raisons : c’est un cimetière, il n’y a plus d’argent, il faut baisser la masse salariale, et on ne pourra pas recruter. (…) Ensuite, c’est la 3e journée, avec un entraîneur qui vient d’arriver et qui découvre ses joueurs, voire ses forces et ses faiblesses. Et il y a plus de faiblesses que de forces. »

Pour l’ancien Olympien, Genesio va devoir s’adapter rapidement, notamment dans le secteur défensif.

« Pour que les jeunes deviennent bons, il faut les faire jouer »

Di Meco propose notamment une piste claire : faire davantage confiance aux jeunes.

« La solution peut venir d’un changement tactique, mais elle peut venir aussi d’autre chose : à la place d’Egan-Riley, il n’y a pas un jeune qui pourrait faire aussi bien que lui ? Pour que les jeunes deviennent bons, il faut les faire jouer avec les pros ! »

Un message qui fait écho à la situation actuelle de l’OM, privé de recrues et contraint de s’appuyer davantage sur les ressources déjà présentes dans son effectif.