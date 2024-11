OM : Diaz milite pour le retour de ce joueur « il a du caractère et peut être capitaine »

Après la défaite face à l’AJA ce vendredi soir, les médias tentent d’analyser et expliquer cette débacle. Pour Kevin Diaz sur RMC, il faut tenter de réintégrer Valentin Rongier qui ne ferait pas tâche.

Blessé puis de retour dans le groupe, Valentin Rongier n’a eu que des bouts de match voire des entrées au poste de latéral droit. Pour Kevin Diaz, c’est une certitude : Rongier doit être réinsérer dans cet effectif afin d’apporter son expérience. Il le voit même récupérer le brassard à Leonardo Balerdi pour qui ce poids semble être trop lourd à porter.

« Il y a un joueur dont on ne parle pas assez, c’est Valentin Rongier. Aujourd’hui, tu as Luis Henrique qui a joué au milieu, je mets Valentin Rongier tous les jours dans cette équipe. Il doit jouer en complément de Hojbjerg et de Rabiot. Trois milieux qui vont permettre de consolider cette défense qui est en grande difficulté. Lui, c’est un gars qui a du caractère et qui peut être capitaine », a déclaré le consultant sur RMC ce vendredi soir.

La déclaration forte de Leonardo Balerdi en zone mixte…

Ce vendredi l’OM a laissé filer des points lors de la rencontre face à l’AJ Auxerre. Aux termes de cette défaite, le capitaine Leonardo Balerdi a pris ses responsabilités et s’est exprimé aux micros des journalistes lors de la zone mixte. L’Argentin n’a pas caché sa déception.

« On ne mérite pas de porter ce maillot de représenter le club et son histoire. Je ne comprends pas ce qui se passe mais on doit se remettre en question, pourquoi on est comme ça au Vélodrome (..) jouer ici est magnifique mais il faut en profiter et on n’en profite pas »