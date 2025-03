OM : Didier Deschamps donne son avis sur l’utilisation de Rabiot !

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des 24 joueurs convoqués pour les quarts de finale de la Ligue des Nations face à la Croatie, prévus les 20 et 23 mars. Parmi les sélectionnés figure Adrien Rabiot, milieu de terrain de l’Olympique de Marseille.

Le sélectionneur des Bleus a détaillé son choix concernant l’international français et son rôle dans le dispositif de l’équipe. « J’ai déjà eu à l’utiliser plus haut. Adrien aime bien se projeter. Je préfère le voir là que axe-droit d’un milieu à trois. Il a une capacité à se projeter, et même si ce n’est pas un attaquant, il peut jouer dans le couloir gauche comme Blaise Matuidi à l’époque. Même positionné haut, il peut décrocher. Il a de l’importance dans le jeu de tête. Après, il n’a pas le profil d’un attaquant et même à Marseille se retrouve un peu plus au milieu quand Quentin Merlin se projette. »

Même positionné haut, Rabiot peut décrocher

Cette sélection confirme le rôle clé de Rabiot sous les ordres de Deschamps, qui continue de lui accorder sa confiance dans un système où il pourrait évoluer plus haut sur le terrain. À l’OM, le joueur de 28 ans affiche une certaine polyvalence et une régularité qui lui permettent de s’imposer aussi bien en club qu’en sélection.

Aux côtés de Warren Zaïre-Emery, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, il sera l’un des éléments essentiels du milieu de terrain français. La liste comprend également Kylian Mbappé, de retour après plus de six mois d’absence, et la première convocation du jeune parisien Désiré Doué.

La France, tenante du titre, affrontera la Croatie avec l’objectif de poursuivre son parcours en Ligue des Nations et défendre son trophée.

📋 𝐋𝐚 𝟏𝐞̀𝐫𝐞 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐞́𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐦𝐛𝐞́𝐞 avec la 1ère convocation pour Desiré Doué ! ⭐️⭐️ RDV lundi à Clairefontaine pour préparer la double confrontation face à la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xQpySJk7wT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 13, 2025