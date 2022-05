OM : Dieng, c’est lui l’avenir ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-3 face à Lorient lors du match de la 36e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Bamba Dieng, entré à la place de Bakambu lors de ce match à Lorient.

L’Olympique de Marseille devait vraiment s’imposer à Lorient car la victoire de l’AS Monaco face au LOSC avait fait perdre la seconde place aux marseillais. Les hommes de Sampaoli ont pris en main le jeu, Guendouzi a retrouvé un peu d’énergie, Gerson a été à la baguette en l’absence de Payet et Harit. Le milieu de terrain brésilien s’offre la première grosse occasion de la rencontre d’une belle tête au second poteau bien sortie par Dreyer. L’OM a continué à pousser, Dreyer a encore était décisif sur une tête de Dieng et une frappe de Gueye. Juste avant la mi-temps, Guendouzi et Under vont presser Morel, qui perd le ballon, l’international turc centre parfaitement du gauche pour Dieng qui ouvre le score. Les marseillais se sont quand même fait peur sur un corner et une tête, que Laporte, seul, ne cadre pas. L’OM mène 0-1 à la mi-temps et ne va pas s’arrêter là, dès l’entame Gerson talonne pour son compatriote Peres, qui trouve Guendouzi dans la surface, l’international français s’avance et termine l’action pour une avance deux 2 buts ! Gerson va même s’offrir le 3e but suite à un superbe centre de Dieng, 0-3 après l’heure de jeu, le match est plié. Sampaoli va devoir faire avec la gestion des organismes car Bakambu, Caleta Car, Gerson et Dieng sont sortis sur blessure ou par précaution.

Entré à la place de Bakambu à la 16e minute, Bamba Dieng a apporté sa vitesse. Il était déjà proche d’ouvrir le score de la tête, puis il a marqué d’un exter’ du pied suite à un bon centre d’Under.

La note de Bamba Dieng : 7.5/10

Son appréciation FCM

Dieng, c’est lui l’avenir ?

Entré en jeu à la place de Bakambu blessé au bout de 15 minutes de jeu, l’international sénégalais a été décisif. Il ouvre le score sur un bon service d’Under, son 7e but en Ligue 1 soit autant que Milik cette saison. Puis il délivre une superbe passe pour le 3e but, celui de Gerson. Avant cela, il s’était procuré une grosse occasion de la tête bien sorti par Dreyer. L’attaquant a besoin de continuité et il doit progresser sur la finition et la maitrise technique, mais il est une arme offensive de poids. Il a été remplacé suite à une alerte en fin de match…

Les notes des médias

L’Equipe 8/10 Il a remplacé Bakumbu, sorti sur blessure (16e), puis il a changé le visage de l’OM. Un but superbe en extension du droit (39e) pour lancer son équipe. Une passe décisive pas évidente et bien sentie pour Gerson pour sceller définitivement la victoire (67e). Il aurait même pu inscrire un doublé de la tête (26e). Remplacé lui aussi sur blessure par LUIS HENRIQUE (71e). Maxifoot 7.5/10 Capable de disparaître sur certaines séquences, et de réapparaître pour inscrire un but d’un geste peu académique, avant un joli centre décisif pour Gerson réalisé avec lucidité. FootMercato 7.5/10 Le buteur sénégalais a failli ouvrir le score sur l’un de ses premiers ballons mais a été mis en échec par Dreyer (26e), avant de finalement battre le gardien breton sur le service d’Under (39e). Passeur sur le troisième but de Gerson, il a du également sortir sur blessure 90Min 7/10 Sur corner, il a failli ouvrir le score de la tête. Quelques minutes plus tard, l’international sénégalais a marqué d’une belle reprise. On l’a encore vu décisif sur le centre parfait dans le dos pour Gerson. Un appel tranchant et une belle prise d’informations. Lui-aussi est sorti sur blessure.

