OM : Dieng et Gueye de retour, Payet chambre déjà !

Parti à la Coupe du Monde au Qatar, Pape Gueye et Bamba Dieng sont de retour à l’entraînement après des vacances ! La nouvelle coupe de cheveux du milieu de terrain a suscité un peu de chambrage de la part de Payet !

L’Olympique de Marseille a laissé filer quelques joueurs de son effectif en Coupe du Monde. Si Guendouzi et Veretout y sont toujours avec l’Equipe de France, Pape Gueye et Bamba Dieng, les Sénégalais sont de retour à l’entraînement !

Gueye s’est rasé la tête, Payet ne l’a pas raté !

Ce jeudi dans le vestiaire, Dimitri Payet a, comme à son habitude, chambré le milieu de terrain formé au Havre. Avec sa nouvelle coupe de cheveux, Pape Gueye n’a pas fini de se faire vanner par le numéro 10…

🙃 Contents de retrouver le centre Robert-Louis-Dreyfus, mais aussi nos mondialistes 🇸🇳 𝐁𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐃𝐢𝐞𝐧𝐠 et 𝐏𝐚𝐩𝐞 𝐆𝐮𝐞𝐲𝐞 de retour avec une nouvelle coupe ✂️ pic.twitter.com/ATiwgorFyI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 15, 2022

Gueye n’a pas beaucoup de temps de jeu

« Je soupçonne Longoria de vouloir profiter de l’exposition de la Coupe du Monde pour pouvoir vendre Gueye. L’année dernière il y avait pas mal d’espoir, mais cette saison c’est une déception. En même temps il n’a pas beaucoup de temps de jeu, Tudor est borné il fait toujours jouer les mêmes. […] Il n’est pas mis dans les bonnes conditions non plus : Tudor, maintenant il va pouvoir ne pas changer l’équipe parce qu’il n’aura plus qu’un match par semaine, mais avec la Ligue des Champions ça aurait mérité qu’il fasse un peu plus tourner. Si j’ai un reproche à lui faire c’est le coaching général. » Nicolas Filhol – Débat Foot Masrseille – 22/11/2022

« Gueye à ce problème de faire trop de touches de balle, il a une certaine lenteur pour faire progresser le jeu, c’est pas fluide. Je pense que ce n’est pas à cause de son faible temps de jeu, il était déjà comme ça avant. » Thierry Audibert – Débat Foot Marseille – 22/11/2022