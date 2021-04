OM – Dijon : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit Dijon pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Dijon aura lieu à 21h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Canal +.

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Vanni, Ngapandouetnbu

Défenseurs:

Sakai, Perrin, Alvaro, Lirola, Balerdi

Milieux :

Gueye, Kamara, Khaoui, Ntcham, Cuisance, Targhalline

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Dieng, Milik

Dijon

Gardiens :

Allagbé, Racioppi

Défenseurs :

Boey, Chafik, Ghala, Coulibaly, Ecuele Manga, Ngonda, Panzo, Zagré

Milieux :

Benzia, Celina, Diop, Dobre, Lautoa, Marié, Sammaritano

Attaquants :

Baldé, Chouiar, Konaté

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap.) – Lirola, Balerdi, Alvaro, Kamara, Henrique – Cuisance, Gueye, Thauvin– Payet, Milik.

Dijon :

Racioppi – Chafik, Manga, Coulibaly, Ngonda – Benzia, Marié, Lautoa, Celina – Konaté, Baldé

Ce match se jouera à huis clos au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’arbitre désigné pour OM – Dijon ce dimanche est monsieur Ruddy Buquet.

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*)

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS DIJON EN LIGUE 1

Match nul : 3

Victoires Dijon: 1

« Sur le papier on est favoris, après on sait que tout est possible sur un match. A nous d’être à 100%, de bien aborder le match depuis le début. » Saïf Eddine Khaoui – Source : Conférence de presse (02/04/2021)