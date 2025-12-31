OM : Dimitri Payet élu meilleur milieu offensif du XXIe siècle par les supporters (devant Nasri)

À l’issue d’une consultation organisée par le quotidien régional La Provence, Dimitri Payet a été désigné par les lecteurs comme le meilleur milieu offensif de l’Olympique de Marseille depuis l’an 2000. L’ancien international français a recueilli une large majorité des suffrages.

Un plébiscite face à Samir Nasri

Le résultat du vote, publié ce jour, ne laisse que peu de place au doute. Avec 67 % des voix, le Réunionnais arrive largement en tête des suffrages. Il devance Samir Nasri, qui récolte 28 % des votes des internautes et lecteurs.

Cette distinction vient récompenser une longévité rare au sein du club olympien, marquée par deux passages distincts :

2013 – 2015 : Une montée en puissance sous les ordres de Marcelo Bielsa.

2017 – 2023 : Son retour après une expérience en Premier League, où il est devenu le capitaine et le leader technique de l’équipe.

Le bilan chiffré d’une décennie olympienne

Dimitri Payet, aujourd’hui âgé de 38 ans, a marqué l’histoire statistique du club sur les vingt-cinq dernières années. Durant ses saisons au stade Vélodrome, le numéro 10 a cumulé les buts et les passes décisives, s’imposant comme le meneur de jeu de référence de plusieurs cycles sportifs.

La réaction intégrale de Dimitri Payet

Sollicité après l’annonce des résultats par le journal La Provence, le joueur a exprimé sa reconnaissance envers le public marseillais. Il a notamment insisté sur l’influence de cette expérience sur son parcours personnel et son attachement actuel à la ville.

« C’est pour moi un immense honneur et une grande fierté. Après toutes ces années passées au club je me dis que le souvenir que j’ai laissé est positif. J’ai été adopté dans ce club et dans cette ville. Je suis vraiment touché car c’est encore une fois de l’amour que je reçois des Marseillais. C’est une belle façon pour moi de finir cette année. Je voudrais les remercier pour cette attention qui encore une fois me va droit au cœur et leur témoigner à mon tour de mon amour. J’ai été adopté dans ce club et dans cette ville et ils ont fait de moi non seulement le joueur mais l’homme que je suis aujourd’hui. J’ai énormément appris sur et en dehors du terrain. Mon quotidien, aujourd’hui à Marseille, me donne l’impression que je ne suis jamais parti et ça, c’est grâce à eux. »

Malgré son départ officiel du club en 2023, le lien entre le joueur et l’institution semble rester intact, comme en témoigne cette consultation populaire.

