OM – Dimitri Payet révèle comment le Vélodrome a transformé sa carrière : un témoignage émouvant !

Dimitri Payet, ancien emblème de l’Olympique de Marseille, a récemment partagé ses réflexions sur le Stade Vélodrome lors d’une interview accordée à France Bleu Provence. À 37 ans et maintenant joueur de Vasco da Gama, il évoque son attachement profond pour le club phocéen et l’impact indélébile que le stade Vélodrome a eu sur sa carrière.

Dimitri Payet a souligné que l’ambiance incroyable qui règne dans le Vélodrome est inégalée. « Depuis l’inauguration du nouveau Vélodrome, et même avant l’ajout du toit, j’ai toujours affirmé que ce stade a un pouvoir unique », a-t-il déclaré. Il a précisé que « À Marseille, tu peux sortir grandi de cette expérience ou, au contraire, te retrouver dans un niveau inférieur si tu ne peux pas gérer la pression. »

Le milieu de terrain a expliqué que cette pression peut être une force qui transforme les joueurs : « On apprend à vivre avec les attentes des supporters. Peu importe le résultat final, tant que l’équipe donne tout sur le terrain. J’ai vécu des défaites où, malgré tout, nous avons été acclamés par les supporters pour notre engagement. Ce stade change un joueur, un homme, et même une carrière. »

Ce stade change un joueur, un homme, et même une carrière — Payet

Salut la #TeamOM!

Pour fêter les 10 ans du Vélodrome couvert, ce mercredi, interview « mon Vélodrome » avec @dimpayet17 sur @bleuprovence

« L’ambiance, on la sent 10 fois plus ! »#OM @Mode55489648 @StatsOmp https://t.co/4UgYACysy2 – via France Bleu — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) October 16, 2024



L’ancien capitaine de l’OM a également parlé de l’énergie que le public apporte lors des soirées de match, en particulier en Coupe d’Europe. « Parfois, on se dit qu’il faudrait presque des bouchons d’oreilles. Je me souviens d’un quart de finale retour en Ligue Europa contre Leipzig en 2018. En seconde période, alors que nous marquions et prenions l’avantage, j’avais l’impression que la pelouse vibrait tellement fort que ça pouvait s’effondrer. C’était une expérience extraordinaire », a-t-il partagé.

Un Attachement Durable à l’OM

Dimitri Payet, toujours marqué par ses années à l’Olympique de Marseille, continue de porter le club dans son cœur. Son témoignage sur le Vélodrome rappelle l’importance de l’engagement des joueurs et l’amour inconditionnel des supporters marseillais.

Conclusion

L’interview de Dimitri Payet sur France Bleu Provence souligne à quel point le Stade Vélodrome est un lieu emblématique pour les joueurs et les fans de l’OM. L’ambiance, l’exigence et le soutien des supporters font du Vélodrome un stade unique, capable de façonner des carrières et d’écrire l’histoire du football.