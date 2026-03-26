OM : DIMITRI PAYET x CHRISTOPHE GALTIER c’est à 17h30 !

FCMarseille vous propose un nouveau format, une interview de deux personnalités qui ont marqué l’OM. Dans notre studio, Dimitri Payet et Christophe Galtier reviennent sur leur parcours en commun et à l’OM, une vidéo à retrouver ce jeudi à 17h30 sur notre chaine Youtube !
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Payet x Galtier : Les retrouvailles
Dispo demain 17h30 pic.twitter.com/GuwpL84e7w
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 25, 2026
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