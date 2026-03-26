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OM : DIMITRI PAYET x CHRISTOPHE GALTIER c’est à 17h30 !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

FCMarseille vous propose un nouveau format, une interview de deux personnalités qui ont marqué l’OM. Dans notre studio, Dimitri Payet et Christophe Galtier reviennent sur leur parcours en commun et à l’OM, une vidéo à retrouver ce jeudi à 17h30 sur notre chaine Youtube ! 

 

N’hésitez pas à vous abonner à notre chaine pour ne rien manquer : @footballclubdemarseille

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