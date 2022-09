OM : Djellit a déjà hâte de voir l’équipe de Tudor en LDC !

L’Olympique de Marseille a pris les trois points face à Auxerre à l’extérieur ! Le journaliste Nabil Djellit a commenté cette rencontre sur les réseaux sociaux.

Ce samedi l’Olympique de Marseille a pris les trois points face à Auxerre à l’extérieur. Pour Nabil Djellit, cette victoire vient confirmer ce bon début de saison des Marseillais. Le journaliste a hâte de voir cette équipe en Ligue des Champions face à Tottenham !

A LIRE AUSSI : OM – Kolasinac : « On est prêt pour la Ligue des champions ! »

« Marseille déjà devant. Ünder mal payé. Gerson en profite. Hormis une dinguerie de Balerdi, je ne vois pas comment l’OM peut être mis en danger par Auxerre. L’OM a parfaitement optimisé son calendrier favorable en L1 face à des équipes taillées pour le maintien. C’est de la confiance engrangée avant d’aborder des échéances d’un autre niveau. Ca va être très intéressant de voir cet OM imperméable (3 buts encaissés) en C1.Tudor 16 pts sur 18. Froidement.. » Nabil Djellit – Source : Twitter (03/09/22)

Marseille déjà devant. Under mal payé. Gerson en profite. #AJAOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 3, 2022

L’OM a parfaitement optimisé son calendrier favorable en L1 face à des équipes taillées pour le maintien. C’est de la confiance engrangée avant d’aborder des échéances d’un autre niveau. Ca va être très intéressant de voir cet OM imperméable (3 buts encaissés) en C1. #AJAOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 3, 2022

La réaction de l’entraineur de l’OM Igor Tudor au micro de Prime Video au terme de la victoire de l’Olympique de Marseille face à Auxerre (0-2) ce samedi après-midi à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1.

« C’est bien parce qu’on a gagné c’est le plus important à la fin. C’est le match le plus difficile dans une série de trois. mentalement il fallait beaucoup d’humilité. Ça n’a pas été facile pour nous, notre pressing n’a pas toujours été bon mais finalement on mérite cette victoire. C’était le premier match de Kaboré, Mbemba était un peu fatigué et sur certains coups on était en retard. Mais ce qui est important c’est d’avoir été compact. Ce n’était pas un match parfait mais il fallait qu’on gagne ici. » Igor Tudor – Prime Video (03/09/2022)

Les sifflets du début de saison

« Les sifflets lors du premier match paraissent loin ? Attention ça peut encore changer très vite (rires). On doit l’accepter car il y a cette passion et les supporters veulent toujours le meilleur pour leur équipe. On va continuer à travailler pour s’améliorer. Il faut que les supporters qui viennent nous voir prennent du plaisir. J’aime qu’on attaque, que l’on soit offensif, que l’on presse l’adversaire. je pense toujours aux supporters il faut qu’ils prennent du plaisir en venant nous voir » Igor Tudor – Prime Video (03/09/2022)

Suivez le débrief du match sur en live Youtube ci-dessous