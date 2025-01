OM : Djellit dénonce « la comm’ victimaire » des Marseillais !

Nabil Djellit pointe du doigt les récentes déclarations de l’Olympique de Marseille sur l’arbitrage. Le journaliste pense que cela dessert le club.

Une nouvelle fois après la rencontre de l’OM, les joueurs et la direction ont pesté contre l’arbitrage. Pour Nabil Djellit, cette stratégie de communication n’est pas la bonne solution. « Cette com’ victimaire dessert l »OM. C’est devenu systématique alors que l’OM est deuxième… »

Cette com’ victimaire dessert l »OM. C’est devenu systématique alors que l’OM est deuxième… #OMRCSA — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) January 19, 2025

OM : Pablo Longoria dézingue l’arbitrage français : « C’est trop ! Il faut dire stop ! »

Après la rencontre entre l’OM et le RC Strasbourg Alsace ce dimanche, Pablo Longoria a dézingué l’arbitrage de Ligue 1. Il estime qu’un penalty aurait dû être sifflé sur Jonathan Rowe en fin de match !

« Je n’aime pas venir m’exprimer après les matchs, mais il faut dire stop. Ça va durer jusqu’à quand ? C’est une occasion nette de but, main dans le dos, qu’est-ce qu’il vous faut de plus ? C’est un scandale. Jusqu’où on va aller avec l’Olympique de Marseille? Je ne comprends pas et je n’accepte pas parce que chaque week-end c’est la même chose. Je ne comprends pas ce qu’ils font dans la salle VAR. C’est trop ! Trop de matchs ! On cherche à nous pénaliser ? Si on critique l’arbitrage, on cherche à nous pénaliser encore plus. C’est la goutte de trop. »