OM : Djellit enterre déjà les Marseillais pour le titre…

Le rêve du titre cette saison est déjà terminé? Pour Nabil Djellit, le PSG est déjà favori numéro 1 pour l’emporter cette année, une fois de plus.

Malgré un bon début de saison et des résultats plus qu’encourageants, l’Olympique de Marseille ne devrait pas pouvoir remporter le titre cette saison. C’est en tout cas ce que pense le journaliste Nabil Djellit après la grosse victoire du PSG face à l’AS Monaco ce vendredi.

« Le PSG atomise la L1. L’intérêt pour le titre a disparu depuis très longtemps. La compétition, sel du sport, aussi. », déplore le journaliste sur son compte X.

Malgré la défaite de l’OM face à l’OGC Nice ce dimanche soir, le journaliste de RMC Florent Gautreau veut voir le positif. Ce dernier explique qu’il y a des problèmes à régler dans un secteur bien précis. « S’il règle ses problèmes défensifs, l’OM a les moyens de faire la différence dans ce championnat de Ligue 1. », a déclaré le journaliste dans l’After Foot.

On doit l’accepter, accepter la défaite

Après la défaite et le mauvais match de l’OM à Nice (2-0), le coach Roberto De Zerbi s’est exprimé au micro de Dazn.

Roberto De Zerbi n’a pas voulu accabler ses joueurs. Il a tenté de se projeter sur la suite avec l’objectif de garder cette deuxième place : « Qu’est ce que je peux dire ? Nice est une bonne équipe, cela peut arriver une défaite comme ça. En dessous de notre niveau ? Je ne sais pas trop, on a gardé le ballon, on a fait tourner mais pas à la bonne vitesse, pas avec la bonne mentalité pour réussi à marquer. On a concédé le premier but d’une très mauvaise manière, on a beaucoup trop souffert ! Mais j’ai une grande considération pour mes joueurs, je crois en eux. Cela peut être important d’avoir une défaite comme ça. Bien sûr qu’il y a des choses que je n’ai pas aimé, c’est une défaite ! On a perdu le match, ce n’est pas l’attitude mais plutôt ma mentalité. On aurait pu être meilleurs, plus attaquer. La Ligue 1, Lille a perdu, Paris et Lyn ont perdu deux points, c’est une compétition difficile. On est deuxième, on fait une bonne saison, pas extraordinaire, mais on doit continuer à pousser. Je suis suis positif concernant le futur. On a raté l’occasion de se rapproche du PSG et de prendre des points sur nos poursuivants, on doit l’accepter, accepter la défaite. On doit redémarrer mardi plus fort qu’aujourd’hui… »