OM : Djellit enterre encore plus les Marseillais…

Ce week-end, les Marseillais n’ont pas réussi à prendre les 3 points face au Stade de Reims. Nabil Djellit remue le couteau dans la plaie en rappelant le classement…

Cette défaite face au Stade de Reims ce samedi n’est pas qu’une défaite de plus à mettre dans la besace marseillaise… Elle est plus lourde de sens puisqu’elle fait tomber l’OM de la deuxième place qui leur était chère depuis le début de la saison. Nabil Djellit le rappelle sur ses réseaux sociaux en remuant le couteau dans la plaie : les Olympiens ne sont plus deuxième.

« C’est l’OM qui fait la plus mauvaise affaire du week-end. Perte de la 2eme place et défaite contre une équipe malade… », rappelle le journaliste sur son compte X, faisant donc référence au match contre le Stade de Reims qui n’avait pas réussi à marquer sur les six derniers matchs et qui a trouvé trois fois le chemin des filets.

Les résultats complets de la 27e journée de Ligue 1:

Vendredi 28 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace 4 – 2 Olympique Lyonnais

Samedi 29 mars 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims 3 – 1 Olympique de Marseille

Samedi 29 mars 2025 à 19h00 sur DAZN

AS Saint-Etienne 1 – 6 Paris Saint-Germain

Samedi 29 mars 2025 à 21h05 sur DAZN

AS Monaco 2 – 1 OGC Nice

Dimanche 30 mars 2025 à 15h00 sur DAZN

Toulouse FC 2 – 4 Stade Brestois 29

Dimanche 30 mars 2025 à 17h15 sur DAZN

Angers SCO 0 – 3 Stade Rennais FC

AJ Auxerre 1 – 0 Montpellier Hérault SC

Havre AC 3 – 2 FC Nantes

Dimanche 30 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

LOSC 1 – 0 RC Lens